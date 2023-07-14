Пригожин без штанів. Соцмережі поширюють свіже фото ватажка російських терористів
Фото з'явилося в одному з «вагнерівських» чатів
У мережі шириться фото власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, згідно з початковими метаданими, зроблене о 07:24 12 червня. Фото з'явилося в одному з «вагнерівських» чатів.
На фото Пригожин сидить на ліжку без штанів, з піднятою рукою і засмученим поглядом дивиться в камеру.
За попередньою інформацією, Пригожин перебуває в польовому таборі в Білорусі.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прокоментував нещодавню зустріч із найманцями приватної військової компанії «Вагнер». За його словами, юридично такої організації не існує.
До слова, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пояснив спробу організації збройного повстання в країні тим, що «психанув».
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