Головна Країна Політика
search button user button menu button

Пригожин без штанів. Соцмережі поширюють свіже фото ватажка російських терористів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пригожин без штанів. Соцмережі поширюють свіже фото ватажка російських терористів
Пригожин сидить на ліжку без штанів та засмучено дивиться в камеру
фото з соцмереж

Фото з'явилося в одному з «вагнерівських» чатів

У мережі шириться фото власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, згідно з початковими метаданими, зроблене о 07:24 12 червня. Фото з'явилося в одному з «вагнерівських» чатів.

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин без штанів
Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин без штанів
фото з соцмереж

На фото Пригожин сидить на ліжку без штанів, з піднятою рукою і засмученим поглядом дивиться в камеру.

За попередньою інформацією, Пригожин перебуває в польовому таборі в Білорусі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прокоментував нещодавню зустріч із найманцями приватної військової компанії «Вагнер». За його словами, юридично такої організації не існує.

До слова, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пояснив спробу організації збройного повстання в країні тим, що «психанув».

Теги: росія ПВК Вагнера фото Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Телеведуча каже, що найцінніше, що вона зараз має, – це вечірній сімейний дзвінок
Лови момент. Марічка Падалко показала емоційну зустріч доньок з татом-військовим
21 червня, 00:53
Відео, яке ширить РФ, закінчується фотографією ЗАЕС і датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на ядерному об’єкті
Окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців
14 червня, 21:23
Україна має попередній список військовополонених, яких передали Угорщині, проте підтвердити їх не може
Угорщина заявила, що звільнила українських полонених. Розвідка відреагувала
20 червня, 13:50
Володимир Путін
ЗМІ дізналися, скільки Росії коштує один день війни проти України
1 липня, 23:48
Генерал Суровікін та Пригожин неодноразово критикували Шойгу та генерала Герасимова за тактику бою
Генерал Суровікін знав про плани Пригожина – New York Times
28 червня, 08:52
Нові плани поділяють територію Альянсу на три зони – крайню північ і Атлантику, зону на північ від Альп і ще одну зону на півдні Європи
Майже 300 тис. військових: НАТО готує плани на випадок війни з Росією
3 липня, 17:38
Ярина Носач з донечкою Мією
Трагедія у Краматорську. Мама закривавленої 8-місячної дівчинки розповіла подробиці
5 липня, 09:08
Крім Росії та Білорусі, запрошення на Олімпіаду-2024 не отримає також НОК Гватемали
Олімпіада-2024. Стало відомо, чи запросить МОК Росію та Білорусь
Вчора, 17:44
Туреччина забезпечує комфорт учасників саміту НАТО
Стало відомо, яка країна «тримає небо» під час саміту НАТО у Литві
11 липня, 13:58

Політика

Загроза із Білорусі та просування на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Загроза із Білорусі та просування на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Пригожин без штанів. Соцмережі поширюють свіже фото ватажка російських терористів
Пригожин без штанів. Соцмережі поширюють свіже фото ватажка російських терористів
Партія Порошенка звинуватила «Голос» у спробі захистити Шуфрича
Партія Порошенка звинуватила «Голос» у спробі захистити Шуфрича
Різдво по-новому. Парламент змінив дати державних свят
Різдво по-новому. Парламент змінив дати державних свят
Рада достроково припинила повноваження нардепки Плачкової
Рада достроково припинила повноваження нардепки Плачкової
Буданов розповів, звідки отримує інформацію про оточення Путіна
Буданов розповів, звідки отримує інформацію про оточення Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
46K
Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн
22K
До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві
12K
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії
7585
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі
5603
Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності

Новини

Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Сьогодні, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту