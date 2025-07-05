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Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
Перевірка не виявила критичного дефіциту
фото з відкритих джерел

Об’єднаний комітет начальників штабів дійшов висновку, що подальша допомога Україні не поставить під загрозу військову готовність США

Пентагон тимчасово призупинив постачання зброї Україні, щоб перевірити власні запаси боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Як зазначається, рішення ухвалили на тлі занепокоєння щодо можливого виснаження арсеналу. У США хотіли переконатися, що продовження допомоги Україні не зашкодить обороноздатності американських збройних сил.

Перевірка не виявила критичного дефіциту. За словами джерел, рівень деяких високоточних боєприпасів дещо знизився, але не досяг мінімально допустимого рівня. Водночас Об’єднаний комітет начальників штабів дійшов висновку, що подальша допомога Україні не поставить під загрозу військову готовність США.

Ініціаторами призупинення стали міністр оборони Піт Гегсет і його заступник Елбрідж Колбі, який виступає за скорочення залучення Сполучених Штатів до війни в Україні та наполягає на необхідності переорієнтації оборонних ресурсів на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За інформацією Politico, це рішення стало несподіваним навіть для частини чиновників у Державному департаменті та Конгресі. Саме Колбі, за даними видання, відіграв вирішальну роль у зупинці постачань.

Офіційно США продовжують декларувати підтримку України. Київ на тлі посилення російських атак неодноразово звертався до західних партнерів із закликом терміново посилити постачання систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, у Пентагоні переглядають підходи до військової підтримки України, дотримуючись при цьому принципу «Америка понад усе». Про це повідомив речник Міністерства оборони США Шон Парнелл під час брифінгу, передає «Главком».

Він зазначив, що оборонне відомство пропонує президенту Дональду Трампу широкий спектр варіантів у межах військової допомоги Україні – відповідно до його прагнення завершити війну.

Теги: США зброя Пентагон Піт Гегсет

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