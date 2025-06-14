Іран запустив ракети по Ізраїлю

Місто Хайфа під ракетним обстрілом

В офіційній заяві ЦАХАЛ зазначено, що з Ірану запущено ракети в бік Ізраїлю, інформує «Главком».

Ізраїль перебуває під ракетною атакою. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що системи оборони працюють над перехопленням загрози. За повідомленням іранських ЗМІ, Іран визначив декілька цілей для ударів:

аеропорт Бен-Гуріон;

порт Хайфи;

газовий термінал в Ашкелоні;

ядерний об'єкт у Дімоні.

Повітряна тривога в Ізраїлі

«Ви повинні увійти в захищені зони після отримання сповіщення і залишатися там до подальшого повідомлення.

Вихід із захищеної зони буде дозволено тільки після отримання чітких вказівок; ви повинні продовжувати діяти відповідно до інструкцій Командування тилу», – йдеться в повідомленні.

В ізраїльських ЗМІ повідомляється, що у місті Хайфа прогриміли численні вибухи.

Хайфа є третє за величиною місто Ізраїлю.

Хайфа під ракетним обстрілом

Удари Ірану по Ізраїлю

Увечері 13 червня стало відомо, що Тегеран запустив понад 100 балістичних ракет по території Ізраїлю. Axios повідомило, що ізраїльські системи протиракетної оборони випустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Ізраїльський чиновник уточнив, що американські війська також допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети.

Міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу у вечірньому відео звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши «встати, щоб ваші голоси почули».

Він сказав, що Ізраїль бореться не проти людей, а проти іранського уряду і цей режим, за його словами, ніколи не був слабшим.

За даними ЦАХАЛ, під час обстрілу з боку Ірану було випущено менше ніж 100 ракет. Більшість ракет були збиті або не досягли цілей, але є декілька влучань.

Ізраїль атакував Іран

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою».

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.