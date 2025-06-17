Іран знову випустив ракети в бік Ізраїлю

Атака Ірану на Ізраїль, яка відбулася у ніч на 14 червня

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що Тегеран реалізує своє право на самооборону, здійснюючи «пропорційні оборонні дії»

У ніч на 17 червня іранські державні ЗМІ повідомили про нову хвилю ракетних ударів по Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC News.

Як заявив постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані, Тегеран реалізує своє право на самооборону, здійснюючи «пропорційні оборонні дії», які, за його словами, були спрямовані виключно на військові об’єкти та пов’язану з ними інфраструктуру.

«Однак після цілеспрямованої ескалації з боку Ізраїлю та його тривалих актів агресії, Іран, керуючись принципом пропорційності, вжив додаткових заходів, завдавши ударів по певній інфраструктурі в Ізраїлі, яку вважає законною ціллю через її причетність до агресії», – зазначив Іравані у зверненні до Ради Безпеки ООН.

Він також звинуватив Ізраїль у нападах на мирне населення та цивільну інфраструктуру.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю ізраїльських ударів є ядерні та ракетні об’єкти Ірану, тоді як Тегеран атакує мирних мешканців.

За даними Міністерства охорони здоров’я Ірану, з початку ізраїльських атак, які тривають із п’ятниці, загинули щонайменше 224 особи. Водночас ізраїльська сторона повідомляє про 24 загиблих унаслідок іранських ударів.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.