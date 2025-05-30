Келлог пояснив, чим Росія розчарувала Трампа

За словами Келлога, російська сторона досі не передала Україні обіцяний меморандум, що ускладнює подальший перебіг перемовин

Спеціальний посланець США Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп «розчарований рівнем нерозумності Росії» у мирних переговорах щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

За словами Келлога, російська сторона досі не передала Україні обіцяний меморандум, що ускладнює подальший перебіг перемовин. Раніше Володимир Путін під час розмови з Трампом пообіцяв надати власні пропозиції щодо врегулювання конфлікту впродовж тижня, однак ні США, ні Україна їх так і не отримали.

Спецпосланець додав, що Україна може відкинути пропозицію щодо переговорів у Стамбулі 2 червня, адже не отримала обіцяного меморандуму. Він зауважив, що Трамп зробив кілька ініціатив, які могли б стати основою для обговорення майбутнього статусу окупованих регіонів, але відсутність реакції з боку Росії та слабка підтримка цих пропозицій його розчарували.

«Я думаю, що його розчарування полягає в тому, що він висунув низку розумних пропозицій і спробував розпочати конструктивну дискусію. Але натомість він побачив рівень нерозумності, який мене теж дуже засмутив», – сказав Келлог.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.