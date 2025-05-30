Головна Світ Політика
search button user button menu button

Келлог пояснив, чим Росія розчарувала Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Келлог пояснив, чим Росія розчарувала Трампа
Келлог зазначив, що Україна може відкинути пропозицію щодо переговорів у Стамбулі 2 червня
фото: АР

За словами Келлога, російська сторона досі не передала Україні обіцяний меморандум, що ускладнює подальший перебіг перемовин

Спеціальний посланець США Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп «розчарований рівнем нерозумності Росії» у мирних переговорах щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

За словами Келлога, російська сторона досі не передала Україні обіцяний меморандум, що ускладнює подальший перебіг перемовин. Раніше Володимир Путін під час розмови з Трампом пообіцяв надати власні пропозиції щодо врегулювання конфлікту впродовж тижня, однак ні США, ні Україна їх так і не отримали.

Спецпосланець додав, що Україна може відкинути пропозицію щодо переговорів у Стамбулі 2 червня, адже не отримала обіцяного меморандуму. Він зауважив, що Трамп зробив кілька ініціатив, які могли б стати основою для обговорення майбутнього статусу окупованих регіонів, але відсутність реакції з боку Росії та слабка підтримка цих пропозицій його розчарували.

«Я думаю, що його розчарування полягає в тому, що він висунув низку розумних пропозицій і спробував розпочати конструктивну дискусію. Але натомість він побачив рівень нерозумності, який мене теж дуже засмутив», – сказав Келлог.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

Читайте також:

Теги: Кіт Келлог Дональд Трамп росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп про Маска: Він завжди буде з нами, допомагаючи нам на всьому шляху
Трамп прокоментував рішення Маска залишити державну службу
Сьогодні, 08:33
Американський суд постановив заблокувати введені Трампом тарифи
Білий дім відреагував на рішення суду заблокувати введені Трампом тарифи
Вчора, 11:04
У Росії гучно
Безпілотники атакували місто Єлабуга у Татарстані
26 травня, 00:59
Сьогодні ця військова частина продовжує діяти та функціонує як навчальний полігон
Атака дронів на РФ: поблизу однієї з військових частин піднімається дим
22 травня, 06:34
У Кремлі думають, що у конкурентів є план
Путін загрався і втратив момент, коли міг вийти з війни
13 травня, 13:45
Як адекватно відреагувати на заяву Трампа
Як адекватно відреагувати на заяву Трампа
11 травня, 21:08
В російських аеропортах застрягли понад 60 тис. пасажирів
Колапс у російських аеропортах: пасажири сплять на підлозі й ставлять намети
7 травня, 17:28
Україні треба заявляти, що двосторонні перемовини можливі, якщо є жорстка домовленість про припинення вогню
Ексголова МЗС назвав умови, за яких Україна може піти на прямі перемовини з Кремлем
4 травня, 19:55
Інфляція у США зросла в минулому кварталі і, як очікується, зросте ще більше протягом року
Економіка США скоротилась через тарифи Трампа
30 квiтня, 16:30

Політика

Келлог пояснив, чим Росія розчарувала Трампа
Келлог пояснив, чим Росія розчарувала Трампа
Трамп прокоментував рішення Маска залишити державну службу
Трамп прокоментував рішення Маска залишити державну службу
Келлог повідомив, які країни приєднаються до мирних переговорів у Стамбулі
Келлог повідомив, які країни приєднаються до мирних переговорів у Стамбулі
Politico підрахувало, скільки разів Трамп обіцяв рішення «за два тижні»
Politico підрахувало, скільки разів Трамп обіцяв рішення «за два тижні»
NBC: Трамп здатен зупинити Путіна, але є нюанс
NBC: Трамп здатен зупинити Путіна, але є нюанс
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
65K
Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я
57K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
40K
Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)
33K
«Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua