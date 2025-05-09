США не хочуть розвалу України, Трамп закликає до миру: головне за ніч

Трамп: Як президент, я прагну забезпечити мир між Росією та Україною

Віцепрезидент США Венс підкреслив, що США хочуть, аби Україна залишалася суверенною країною

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не хочуть розвалу України, президент США Дональд Трамп закликає до миру після того, як провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. «Главком» зібрав головні події ночі проти 9 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

США не хочуть, щоб Україна розвалилася

Віцепрезидент США Джей Ді Венс США заявив, що Сполучені Штати не хочуть розпаду України та не віддадуть Путіну землі, які він ще навіть не завоював. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox news.

«Наша позиція така: ми не хочемо, щоб Україна розвалилася. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною», – зазначає Венс.

Венс каже, що Росія не може розраховувати, що їй дадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. Віцепрезидент додає, що це одна з речей, які вони заклали у той первісний мирний план.

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Трамп та Зеленський обговорили конкретні кроки, які можуть бути зроблені в подальшому заради досягнення миру. Американський президент цікавився ситуацією на полі бою та був коротко проінформований.

«Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню», – зазначив Зеленський.

Трамп закликає до перемир’я між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп знову закликав до встановлення всеосяжного режиму припинення вогню між Україною та Росією терміном на 30 днів, повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соціальній мережі Truth Social.

Трамп підкреслив, що переговори зі сторонами за посередництва Вашингтона тривають. Він заявив про підтримку безумовного 30-денного перемир’я, яке, на його думку, повинно стати кроком до досягнення мирної угоди.

«Сподіваємося, що прийнятне припинення вогню буде дотримано, і обидві сторони нестимуть відповідальність за дотримання святості цих переговорів», – написав Трамп.

Держдеп США висловився про угоду щодо корисних копалин

Угода між Україною та США щодо корисних копалин не має жодного стосунку до можливих переговорів про завершення війни. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, передає «Главком».

За її словами, економічне партнерство між двома державами – це окрема ініціатива, яка покликана забезпечити стабільні фінансові надходження в майбутньому, зокрема для відбудови України після завершення бойових дій.

Брюс наголосила, що домовленість про корисні копалини – це довгострокове партнерство, яке триватиме поколіннями, буде мати значення для всіх українців і сприятиме зміцненню національної безпеки України.

Трансгендерних військових у США починають звільняти

Міністерство оборони США розпочало процес звільнення до 1000 військових, які визначають себе як трансгендери. Згідно з новою директивою, опублікованою 8 травня, решта військових отримала 30 днів для самоідентифікації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Відповідно до нової політики, американські військові будуть перевіряти медичні записи з метою виявлення тих, хто приховує свою трансгендерну ідентичність. Міністр оборони США Піт Гегсет зазначив у соцмережі, що в армії більше не буде трансгендерних військових.