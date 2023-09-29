Будапешт не має наміру заважати європейським країнам у підтримці Києва

Україна не отримає фінансування з бюджету Європейського союзу до тих пір, поки Угорщині не виплатять належні їй кошти з фондів ЄС. Про це повідомив керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш під час брифінгу, повідомляє пропагандистське видання «РІА Новости».

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Гуйяш зауважив, що є різноманітні «технічні рішення» для надання фінансової допомоги Україні. Водночас він підкреслив, що Будапешт не має наміру заважати європейським країнам у підтримці Києва.

«Одне я точно можу сказати – оскільки для зміни бюджету ЄС потрібна одностайна підтримка, країна, що не входить до ЄС, не отримає жодної копійки з бюджету ЄС, поки країна-член Євросоюзу не отримає те, що їй належить згідно із законом», – сказав глава адміністрації угорського прем'єра.

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Гергей Гуйяш висловив обурення тим, що Єврокомісія затягує виплату коштів Будапешту з європейських фондів на підставі необґрунтованих приводів.

«Немає жодних причин, щоб Єврокомісія продовжувала так поводитися», – стверджує Гуйяш.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини поклав відповідальність за високу інфляцію в країні на Україну, яка вп'ятеро збільшила плату за транзит російської нафти трубопроводом «Дружба».

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

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Також Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

А нещодавно Орбан заявив, що вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію.

До слова, Орбан вважає, що для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном.