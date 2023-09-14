Соратник Орбана звинуватив Україну в проблемах Угорщини

Глава канцелярії вважає, що Україна не має права підвищувати ціну на транзит російської нафти

Уряд Угорщини поклав відповідальність за високу інфляцію в країні на Україну, яка вп'ятеро збільшила плату за транзит російської нафти трубопроводом «Дружба». Про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє Reuters.

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Гуйяш заявив, що через зростання плати за транзит нафти у серпні в Угорщині зросли ціни на бензин, а загальний рівень інфляції підвищився на 0,5%.

«Підвищення Україною плати за транзит суперечить усім нормам», – цинічно додав він.

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Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

Також Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

А нещодавно Орбан заявив, що вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію.

До слова, Орбан вважає, що для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном.