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Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти Росію. МЗС відреагувало

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти Росію. МЗС відреагувало
На думку Орбана, війну вдасться зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США
фото з відкритих джерел

За словами угорського прем'єра, НАТО не готове відправляти своїх військових до України, а без їх допомоги Україна нібито не здатна перемогти Росію

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не здатна перемогти РФ, а для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном. Про це Орбан розповів у коментарі Bloomberg. 

За словами угорського прем'єра, НАТО не готове відправляти своїх військових до України, а без їх допомоги Україна нібито не здатна перемогти Росію. 

«Дивлячись на цифри, дивлячись на розташування, на той факт, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що можливостей у бідних українців перемогти на полі бою немає», – сказав Орбан.

Політик також підкреслив, що війну вдасться зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. Також Орбан висловив сподівання, що Дональд Трамп виграє президентські вибори у США у 2024 році.

На заяву прем’єра Угорщини відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України», – написав Ніколенко.

За словами речника МЗС, ті ж самі європейські політики стверджували торік, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години.

«На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і гарантування безпеки всієї Європи», – прокоментував дипломат.

Нагадаємо, голова угорського уряду Віктор Орбан розкритикував Європейський Союз та поставив під сумнів доцільність його існування.

Раніше Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини лаконічно висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Теги: Віктор Орбан Угорщина війна

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