Папа Римский розповів, які претензії має до черниць

Папа Франциск розмовляє з монахинями під час щотижневої загальної аудієнції 22 червня 2022 року

Папа Римський розкритикував черниць за «оцтові обличчя»

Папа Римський Франциск звернувся до черниць із Союзу Святої Катерини Сієнської Місіонерської школи, звернувши увагу на їхні «оцтові (дуже кислі, – «Главком») обличчя». Про це пише газета Sunday Times. Він закликав представниць релігійної громади дотримуватися дружелюбного до всіх способу життя.

«Іноді у своєму житті я зустрічав черниць з оцтовим обличчям, і це не має дружелюбний вигляд. Це не те, що допомагає залучити людей. Оцет – це огидно», – заявив понтифік.

Папа Римський додав, що замість залучення нових людей такі недружелюбні особи лише відштовхують від віри.

Крім того, 88-річний Папа Римський також закликав групу домініканських черниць з Союзу місіонерів святої Катерини Сієнської «дистанціюватися» від пліток.

«Плітки вбивають, плітки отруюють. Будь ласка, жодних пліток серед вас, жодних. І просити про це жінку – це героїчно, але давайте, рухаймося вперед і без пліток», – сказав він.

Нагадаємо, Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, але дата наразі не відома. Про це заявив глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук. Глава УГКЦ стверджує, що в найближчих планах папи Римського немає візиту до України, зокрема, у 2025 році.