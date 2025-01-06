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Папа Римский розповів, які претензії має до черниць

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Папа Римский розповів, які претензії має до черниць
Папа Франциск розмовляє з монахинями під час щотижневої загальної аудієнції 22 червня 2022 року
фото: Daily Mail

Папа Римський розкритикував черниць за «оцтові обличчя» 

Папа Римський Франциск звернувся до черниць із Союзу Святої Катерини Сієнської Місіонерської школи, звернувши увагу на їхні «оцтові (дуже кислі, – «Главком») обличчя». Про це пише газета Sunday Times. Він закликав представниць релігійної громади дотримуватися дружелюбного до всіх способу життя.

«Іноді у своєму житті я зустрічав черниць з оцтовим обличчям, і це не має дружелюбний вигляд. Це не те, що допомагає залучити людей. Оцет – це огидно», – заявив понтифік.

Папа Римський додав, що замість залучення нових людей такі недружелюбні особи лише відштовхують від віри.

Крім того, 88-річний Папа Римський також закликав групу домініканських черниць з Союзу місіонерів святої Катерини Сієнської «дистанціюватися» від пліток. 

«Плітки вбивають, плітки отруюють. Будь ласка, жодних пліток серед вас, жодних. І просити про це жінку – це героїчно, але давайте, рухаймося вперед і без пліток», – сказав він.

Нагадаємо, Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, але дата наразі не відома. Про це заявив глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук. Глава УГКЦ стверджує, що в найближчих планах папи Римського немає візиту до України, зокрема, у 2025 році.

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