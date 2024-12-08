Папа Римський напередодні Різдва згадав про Україну

Папа закликав молитися за ті країни, що страждають від трагедії війни, та випрошувати в Бога миру

Понтифік закликав підтримувати українців

У неділю, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах у світі, у тому числі і в Україні. Про це пише Vatican News.

У своїй промові понтифік згадав про Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, Сирію, М'янму та Південний Судан.

«І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, – в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни», – сказав Франциск.

Окрім цього, він помолився за засуджених до страти в США, щоб їхнє покарання було змінене.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що зима буде важкою для України. Понтифік закликав підтримувати українців.

Також Папа Римський Франциск отримав новий електричний кабріолет G-Class від генерального директора Mercedes-Benz.

До слова, 24 жовтня, Папа Римський оприлюднив свою четверту енцикліку під назвою Dilexit Nos, яка зосереджена на темі людської та божественної любові Серця Ісуса Христа.

Крім того, Папа Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією, начебто забороняє людям молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю».