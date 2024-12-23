Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Продюсер Гончаренко розказав, чому мав довгий конфлікт із Монатіком

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Олексій Гончаренко заявив, що визнає свою помилку
колаж: glavcom.ua

Гончаренко в одному з талант-шоу «зарізав» артиста, який згодом став суперпопулярним

Продюсер Олексій Гончаренко розповів, що конфлікт між ним і Монатіком тривав кілька років. Вони неодноразово висловлювали один одному претензії в інтерв'ю та соціальних мережах. Однак зараз, ситуація налагоджується, поділився продюсер в інтервʼю.

Так, Монатік ображався на Гончаренка за те, що той не взяв його до проєкту «Фабрика зірок». Гончаренко тоді вважав, що Монатік не був готовий до такого шоу. Пригадуючи це зараз, продюсер розуміє, що варто було прислуховуватися не лише до себе.

«З Монатіком найдраматичніша ситуація. Я згадую, коли дуже категорично щось кажу, впевнено, а потім пригадую. Альоша, а от з Монатіком ти теж був впевнений, а от бачиш, як вийшло. Так що став під сумнів і відмовляйся, навіть якщо тобі в той момент, от зараз тобі здається, що на 100% ти маєш рацію. Дослухайся, послухай ще інші думки, а інші думки були, тоді про Діму не дослухався я», – пригадав продюсер.

Олексій Гончаренко заявив, що визнав свою помилку, та додав, що взаємини із Монатіком у нього налагодилися.

Крім Монатіка, Гончаренко зізнався, що не розгледів потенціал ще у двох майбутніх зірок: співачки Kola та Kazka.

Нагадаємо, у Києві 16 листопада відбулося триб’ют-шоу «Найкращі пісні Миколи Мозгового». Відомі митці виконали у нових аранжуваннях найкращі пісні композитора, співака, Народного артиста України Миколи Мозгового, який помер у 2010 році.

Дмитро Монатік заспівав каверверсію на пісню Мозгового «Дивна ніч». Монатік осучаснив пісню в авторському стилі, надавши їй динамічний танцювальний ритм.

«Хоча з Миколою Мозговим ми не були особисто знайомі, мені здається, що я знаю його все життя. Для мене велика честь, що можу бути частиною геніальної творчості і бути одним з тих, хто проносить її крізь покоління», – сказав Монатік Олені Мозговій. За її словами, виконавець є одним із найадекватніших артистів в українському шоу-бізнесі, з ним працювати дуже легко.

Читайте також:

Теги: історія відео конфлікт поради Монатик Олексій Гончаренко (продюсер)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами 44-річного гумориста, пара разом вже декілька років
Гуморист Юрій Великий одружився і вперше показав кохану
2 грудня, 15:04
Окупанти вчинили злочин у Торецьку
Окупанти у Торецьку увірвалися в квартиру та розстріляли двох жінок
24 листопада, 16:33
Трампу та його родині могла загрожувати небезпека
У США арештовано чоловіка, який погрожував убити Трампа та його родину
27 листопада, 11:34
Згодом площа пожежі зросла до 2 тис. кв. метрів, і на допомогу були направлені пожежники з Москви
У Підмосков'ї – масштабна пожежа. Палає виробнича будівля
28 листопада, 10:54
Бригади, де високий відсоток самовільного залишення частин, працюватимуть із Військовою службою правопорядку та командування
За перші дні дії нового закону до війська повернулися понад 3 тис. дезертирів
3 грудня, 17:37
У першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Георгеску, який набрав 2 120 404 голосів
Вибори у Румунії. Розвідка виявила 25 тис. акаунтів у TikTok, які вплинули на голосування
5 грудня, 16:10
Президент поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні
Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну
6 грудня, 11:59
ДТП сталася на Харкіському шосе у Києві
У Києві в результаті ДТП згоріли дві автівки – соцмережі
15 грудня, 01:21
«Все буде Україна. Дякую», - написала литовська спортсменка
«Придурок»: литовська спортсменка, яку покарали через напис про РФ, жорстко висловилася про Путіна
15 грудня, 02:44

Шоу-біз

Продюсер Гончаренко розказав, чому мав довгий конфлікт із Монатіком
Продюсер Гончаренко розказав, чому мав довгий конфлікт із Монатіком
Степан Гіга пішов слідом «Океану Ельзи» і оголосив концерт у Палаці спорту
Степан Гіга пішов слідом «Океану Ельзи» і оголосив концерт у Палаці спорту
Нацвідбір на «Євробачення-2025». Стали відомі імена журі
Нацвідбір на «Євробачення-2025». Стали відомі імена журі
Зірка «Памфіра» закрутив роман з колегою та назвав її ім'я
Зірка «Памфіра» закрутив роман з колегою та назвав її ім'я
Макс Барських знайшов заміну Наді Дорофєєвій (відео)
Макс Барських знайшов заміну Наді Дорофєєвій (відео)
Стінг виконав свій культовий хіт під бандуру українського військового
Стінг виконав свій культовий хіт під бандуру українського військового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
44K
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
21K
Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця
19K
Кордон перетнула рекордна кількість українців: що спричинило ажіотаж
18K
Командир секретного підрозділу розвідки пояснив, яке звершення війни буде справедливим

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua