Продюсер Гончаренко розказав, чому мав довгий конфлікт із Монатіком

Гончаренко в одному з талант-шоу «зарізав» артиста, який згодом став суперпопулярним

Продюсер Олексій Гончаренко розповів, що конфлікт між ним і Монатіком тривав кілька років. Вони неодноразово висловлювали один одному претензії в інтерв'ю та соціальних мережах. Однак зараз, ситуація налагоджується, поділився продюсер в інтервʼю.

Так, Монатік ображався на Гончаренка за те, що той не взяв його до проєкту «Фабрика зірок». Гончаренко тоді вважав, що Монатік не був готовий до такого шоу. Пригадуючи це зараз, продюсер розуміє, що варто було прислуховуватися не лише до себе.

«З Монатіком найдраматичніша ситуація. Я згадую, коли дуже категорично щось кажу, впевнено, а потім пригадую. Альоша, а от з Монатіком ти теж був впевнений, а от бачиш, як вийшло. Так що став під сумнів і відмовляйся, навіть якщо тобі в той момент, от зараз тобі здається, що на 100% ти маєш рацію. Дослухайся, послухай ще інші думки, а інші думки були, тоді про Діму не дослухався я», – пригадав продюсер.

Олексій Гончаренко заявив, що визнав свою помилку, та додав, що взаємини із Монатіком у нього налагодилися.

Крім Монатіка, Гончаренко зізнався, що не розгледів потенціал ще у двох майбутніх зірок: співачки Kola та Kazka.

Нагадаємо, у Києві 16 листопада відбулося триб’ют-шоу «Найкращі пісні Миколи Мозгового». Відомі митці виконали у нових аранжуваннях найкращі пісні композитора, співака, Народного артиста України Миколи Мозгового, який помер у 2010 році.

Дмитро Монатік заспівав каверверсію на пісню Мозгового «Дивна ніч». Монатік осучаснив пісню в авторському стилі, надавши їй динамічний танцювальний ритм.

«Хоча з Миколою Мозговим ми не були особисто знайомі, мені здається, що я знаю його все життя. Для мене велика честь, що можу бути частиною геніальної творчості і бути одним з тих, хто проносить її крізь покоління», – сказав Монатік Олені Мозговій. За її словами, виконавець є одним із найадекватніших артистів в українському шоу-бізнесі, з ним працювати дуже легко.