Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Чи читав Папа Римський Біблію?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський у промові на французькому острові Корсика 15 грудня 2024 року
кадр з відео

Папа Римський мав би передусім закликати росіян до визнання гідності українців та права йти власним шляхом

Папа Римський назвав росіян та українців чи то братами, чи то двоюрідними братами, які мають порозумітися.

Сподіваюся, він читав Біблію.

Тема братерства – одна з центральних у П'ятикнижжі й починається вона дуже погано: Каїн та Авель – братовбивство. Далі все також проблематично: Ісаак та Ізмаїл - невизнання, протистояння, вигнання. Ще проблематичніше: Яків та Ісав – суперництво, претензії, обман, вигнання.

Ще гірше, здається, далі вже нема куди: Йосиф та його брати – зрада, спроба вбивства, продаж у рабство. Правда, згодом примирення й прощення. Здається, це прокляття неспроможності братів порозумітися буде з людством завжди. Але ні! Аарон та Мойсей виправляють ситуацію й дають нам зразок, як має бути.

Ключ до порозуміння, як виявляється, нескладний: визнання гідності іншого та його права на власний шлях, а тоді взаємна підтримка й взаємодоповнення. Тож Папа, якщо читав Біблію, мав би передусім закликати росіян до визнання гідності українців та права йти власним шляхом. Бо це є основа братерства. А з того вже все решта. Ну, а якщо він не читав, то раджу йому почитати. Повчальна книга.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти пропаганда Папа Римський війна релігія українці росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Переговори між двома ключовими гравцями – США і Китаєм. На них багато чого визначатиметься»
Реальні переговори будуть. Але не між Києвом і Московю
9 грудня, 12:32
Mercedes виробляє «папамобіль» уже протягом ста років
Папа Римський отримав новий електричний «папамобіль» від Mercedes (відео)
5 грудня, 13:35
Юсов підкреслив, що не йдеться про цивільні об’єкти
«Регулярно щось горить». Розвідка розкрила масштаби ураження об’єктів у Росії
7 грудня, 18:58
Папа закликав молитися за ті країни, що страждають від трагедії війни, та випрошувати в Бога миру
Папа Римський напередодні Різдва згадав про Україну
8 грудня, 17:59
Композиція «Сухопутні війська» – про юнака, який проходить через усі труднощі служби в піхоті й стає справжнім чоловіком
Реп для фронту: військовослужбовець присвятив пісню Сухопутним військам ЗСУ
12 грудня, 16:27
Зруйнована церква в селі Богородичне Донецької області 4 січня 2023 року
Зеленський назвав кількість зруйнованих росіянами церков
11 грудня, 21:05
Митрополит Епіфаній висловив вдячність за особисте сприяння Папи Франциска у питаннях звільнення українських військовополонених
Епіфаній та Папа Римський зустрілися у Ватикані і обмінялися подарунками
14 грудня, 19:39
Папа Франциск молився про «довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу
Папа Римський помолився за українців і росіян та закликав «братів» порозумітися
Вчора, 20:58
Триває 1027 день повномасштабної війни
Повітряна тривога в Києві тривала менше години
Сьогодні, 07:32

Валерій Пекар

Чи читав Папа Римський Біблію?
Чи читав Папа Римський Біблію?
Чутки про «швидкі вибори» почастішали. Як це шкодить нашій державності
Чутки про «швидкі вибори» почастішали. Як це шкодить нашій державності
Трамп президент. Сценарії для України
Трамп президент. Сценарії для України
Трамп і Україна: які реальні сценарії розвитку війни та політики США
Трамп і Україна: які реальні сценарії розвитку війни та політики США
Згуртованість чи розкол суспільства: українці більш єдині, ніж ми думаємо
Згуртованість чи розкол суспільства: українці більш єдині, ніж ми думаємо
План перемоги: половина шляху чи ілюзія завершеності?
План перемоги: половина шляху чи ілюзія завершеності?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
407K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2024
19K
Демограф розповів, що буде з населенням України після війни
16K
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
16K
У полон до азовців потрапили елітні російські розвідники

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua