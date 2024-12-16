Чи читав Папа Римський Біблію?

Папа Римський мав би передусім закликати росіян до визнання гідності українців та права йти власним шляхом

Папа Римський назвав росіян та українців чи то братами, чи то двоюрідними братами, які мають порозумітися.

Сподіваюся, він читав Біблію.

Тема братерства – одна з центральних у П'ятикнижжі й починається вона дуже погано: Каїн та Авель – братовбивство. Далі все також проблематично: Ісаак та Ізмаїл - невизнання, протистояння, вигнання. Ще проблематичніше: Яків та Ісав – суперництво, претензії, обман, вигнання.

Ще гірше, здається, далі вже нема куди: Йосиф та його брати – зрада, спроба вбивства, продаж у рабство. Правда, згодом примирення й прощення. Здається, це прокляття неспроможності братів порозумітися буде з людством завжди. Але ні! Аарон та Мойсей виправляють ситуацію й дають нам зразок, як має бути.

Ключ до порозуміння, як виявляється, нескладний: визнання гідності іншого та його права на власний шлях, а тоді взаємна підтримка й взаємодоповнення. Тож Папа, якщо читав Біблію, мав би передусім закликати росіян до визнання гідності українців та права йти власним шляхом. Бо це є основа братерства. А з того вже все решта. Ну, а якщо він не читав, то раджу йому почитати. Повчальна книга.