Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну – глава УГКЦ

Святослав Шевчук повідомив, чи відома дата візиту Папи до України

Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, але дата наразі не відома. Про це заявив глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Глава УГКЦ стверджує, що в найближчих планах папи Римського немає візиту до України, зокрема, у 2025 році.

«Поки що немає (дати візиту, – «Главком»), але папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні», – сказав голова греко-католицької церкви УГКЦ.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав пояснив, чому Папа Франциск не їде до України.

Нагадаємо, що Українська греко-католицька церква хоче встановити двосторонній діалог з Православною церквою України. Про це заявив глава УГКЦ Святослав (Шевчук).

«Ми б дуже хотіли, щоб він розпочався. І тому від першого моменту об’єднавчого собору (ПЦУ), який відбувся у Святій Софії, надання томоса. Ми були першими, які простягнули свою руку. Ми бажаємо цього спілкування, цього діалогу і над ним працюємо», – каже глава УГКЦ.

До слова, предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ) блаженніший Святослав Шевчук звернувся до українців із привітанням з нагоди Різдва Христового.