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Папа Франциск у різдвяному посланні закликав, аби «змовкла зброя» в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Папа Франциск у різдвяному посланні закликав, аби «змовкла зброя» в Україні
Папа Франциск виступив з різдвяним посланням у Ватикані, закликаючи до припинення війни в Україні
фото: vaticannews.va

Папа Франциск виголосив різдвяне послання опівдні в урочистість Різдва Господнього, 25 грудня, з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані

Папа Римський Франциск під час традиційного Різдвяного послання закликав до припинення вогню в Україні та мирних перемовин. Про це повідомляє Vatican News. 

«Нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні! Нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру», – сказав понтифік.

Папа також закликав до припинення вогню на Близькому Сході, звільнення заручників та надання допомогу «виснаженому голодом і війною» населенню. 

«Нехай же замовкне зброя на Близькому Сході! Пильно вдивляючись у вифлеємську колиску, скеровую думку до християнських спільнот в Палестині та в Ізраїлі, особливо до дорогої громади в Газі, де існує дуже важка гуманітарна ситуація. Нехай же припиниться вогонь, будуть звільнені заручники й надано допомогу населенню, виснаженому голодом і війною. Я близький також з християнською спільнотою Лівану, насамперед на півдні, як і з християнською спільнотою в Сирії у цей дуже делікатний період. Нехай же відкриються двері діалогу та миру в усьому регіоні, розтерзаному конфліктами. Хочу згадати на цьому місці також лівійський народ, заохочуючи шукати вирішення, що уможливлять національне примирення», – зазначив понтифік.

Франциск побажав усім вірянам спокійного і святого Різдва. 

Нагадаємо, українська художниця Яма Таргоня передала Папі Римському Франциску синьо-жовтого голуба миру, якого виготовила на уламку вітражного скла костелу святого Миколая в Києві, що постраждав унаслідок російської атаки 20 грудня 2024 року. Голуба миру для Папи Римського передали через кардинала Конрада Краєвського, який відвідав костел 24 грудня. Під час візиту до костелу кардинал очолив молитву про справедливий мир в Україні та оглянув пошкодження церкви, що постраждала від російської атаки.

«Главком» овідомляв, що президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням з нагоди Різдва Христового.  

До слова,  24 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Вселенським патріархом Варфоломієм. Він подякував Варфоломію за духовну підтримку України та молитви за український народ. Також він привітав патріарха з прийдешніми святами – Різдвом і Новим роком.

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Теги: Різдвяні свята війна звільнення Папа Римський зброя Україна

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