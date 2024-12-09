Родина Асада тікала через таємні тунелі (фото)
Daily Mail: Асад біг через секретну мережу тунелів під будинком брата
Велика мережа тунелів була виявлена під особняком генерал-майора Махера аль-Асада, який є братом поваленого президента Сирії Башара Асада. Про це повідомляє Daily Mail. Імовірно, родина політика скористалася підземними переходами для втечі. Їм було надано політичний притулок у Росії.
Величезний комплекс тунелів під особняком Махера Асада досить широкий, щоб ним могли проїхати вантажівки, що перевозять каптагон і золото. Тунелі готові до використання, в них є вентиляція, вітальні, спальні, замки та металеві двері, повідомляє видання.
Нагадаємо, родичі експрезидента Сирії Башара Асада, який втік до Росії та втратив свою владу в країні, купили щонайменше 19 апартаментів у житлових комплексах на території елітного району «Москва-Сіті». Про це стало відомо у 2019 році із розслідування неурядової антикорупційної організації Global Witness і газета Financial Times.
Вартість цього нерухомого майна родичів екслідера Сирії експерти оцінюють у $40 млн. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що в Кремлі нібито не знають про ці придбання.
До слова, на тлі останніх подій у Сирії рішення про надання притулку Башару Асаду та його сім'ї ухвалив президент Росії Володимир Путін. Про це йдеться у сьогоднішній заяві спікера російського диктатора Дмитра Пєскова.
Зокрема, за словами Пєскова, рішення про надання притулку Асаду та його родині ухвалив сам Путін. Але в офіційному графіку президента Росії нібито поки що немає зустрічі з Асадом, заявив Пєсков.
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