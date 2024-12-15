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У Чорному морі потонуло третє за день російське судно

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Чорному морі потонуло третє за день російське судно
Під ударами хвиль і поривами вітру у крана впала стріла
фото: скріншот із відео

Через негоду РФ втратила два танкери та плавучий кран

 

У Чорному морі затонув уже третій російський корабель за день. Ним став плавучий кран, що пішов на дно біля Ялти. Про це повідомляє «Крымский ветер».

Очевидці зняли відео на якому видно, як біля берегів Ялти почав тонути російський плавучий кран.

На кадрах можна побачити, як у нього падає стріла під ударами хвиль і поривами вітру.

Примітно, що за кілька днів до цього в даному регіоні було оголошено штормове попередження. Проте це не завадило росіянам вивести плавзасіб у море.

Нагадаємо, що погані погодні умови також залишили Росію й без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

До слова, у США розпочалася публічна частина розслідування трагедії батискафу «Титан», який затонув у червні минулого року під час занурення до місця аварії «Титаніка». Про це повідомляє газета Daily Mail. Стало відомо, що за лічені хвилини до трагедії екіпаж батискафу передавав повідомлення «все гаразд».

Також цього року у Китаї затонув новий атомний ударний підводний човен ВМС. Інцидент вказує на наявність корупції в оборонному секторі країни. Про це повідомив Reuters високопоставлений представник Пентагону, який побажав залишитися анонімним. За його словами, про випадок стало відомо «у період між травнем та червнем».

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Теги: корабель розслідування Daily Mail відео

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