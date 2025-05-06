Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина заблокувала план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина заблокувала план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв – Politico
Газове питання залишається складним для Європи
фото із відкритих джерел

Угорський комісар ЄС перешкоджає швидкому схваленню плану Євросоюзу, попри зобов'язання діяти незалежно від політики Віктора Орбана

Єврокомісар від Угорщини Олівер Вархелі заблокував схвалення нового плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За словами трьох джерел видання, Вархелі, якого на посаду обрав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, наклав процедурне заперечення на пропозицію про відмову від енергоносіїв із Росії за кілька годин до очікуваного оприлюднення у вівторок, 6 травня.

«Заперечення Вархелі пролунало попри формальне зобов'язання бути незалежним від національних політичних інтересів Угорщини. Враховуючи дружню до Росії енергетичну політику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, цей крок одразу ж розцінили як «політичний», сказав один із чиновників, стверджуючи, що це не завадить остаточному схваленню плану», – пишуть журналісти. 

Дорожню карту планують оприлюднити у вівторок після того, як 27 комісарів ЄС, по одному від кожної країни, зустрінуться та схвалять документ. Вархелі, якого Орбан обрав комісаром від Угорщини, зробив застереження щодо порядку денного засідання, а це означає, що комісари повинні будуть обговорити його.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Європейська комісія оголосить докладну стратегію щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти та газу 6 травня. Публікація цього плану відкладалася вже двічі.

Джерела в ЄС повідомили агентству Reuters, що затримки з підготовкою плану були частково спричинені невизначеністю із запланованими президентом США Дональдом Трампом тарифами, оскільки торгівля енергоносіями може стати фактором торгових переговорів між ЄС та США.

План включатиме варіанти скорочення імпорту російських енергоносіїв. За інформацією джерел Bloomberg, Європейська комісія, можливо, рекомендує використовувати торгові інструменти, такі як квоти чи тарифи.

Хоча санкції проти російського газу теоретично були б найсильнішим правовим інструментом для припинення імпорту, ЄС досі не пропонував такого заходу, оскільки він не отримав би необхідної одностайної підтримки на тлі опозиції з боку Угорщини та Словаччини. Тарифи, однак, можуть бути прийняті кваліфікованою більшістю.

До слова, Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації, аби зняти всі застереження Будапешта для початку переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомила  віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Угорщина торгівля тарифи санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зауважив, що його не турбують втрати ринку через нові мита
Трамп прокоментував обвал ринків через нові мита
7 квiтня, 06:16
9 квітня Дональд Трамп оголосив про паузу в нових митах
«Від серця». Трамп розповів, як ухвалював рішення про призупинення тарифів
10 квiтня, 08:28
Скотт Бессент вважає, що США не ведуть проти Китаю торговельну війну
Міністр фінансів США пояснив підвищення мит для Китаю
10 квiтня, 06:42
ЄС сподівається, що переговори допоможуть послабити американські тарифи
Єврокомісар з торгівлі вирушив до США, аби домовитися про зниження тарифів
14 квiтня, 09:34
Торговельна війна. Китай готовий до переговорів зі США, але висунув вимоги
Торговельна війна. Китай готовий до переговорів зі США, але висунув вимоги
16 квiтня, 15:04
Китайці хочуть привабити нових клієнтів із США
Як обійти мита Трампа: китайські продавці звернулись до америкаців із пропозицією
18 квiтня, 08:42
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
Зупинка підприємств та втрати мільярдів – Асоціація добувної промисловості попередила про наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»
26 квiтня, 13:48
Рубіо вважає, що необхідно говорити з обома сторонами конфлікту
Рубіо пояснив, чому США не вводять санкції проти Росії
27 квiтня, 17:37
Український лідер доручив готувати наступні санкційні кроки
Президент пояснив, чому наклав санкції на Арестовича
1 травня, 18:40

Політика

Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
У президента Кенії поцілили черевиком під час виступу
У президента Кенії поцілили черевиком під час виступу
Угорщина заблокувала план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв – Politico
Угорщина заблокувала план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв – Politico
Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером
Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером
Очільник Румунії призначив тимчасового прем'єра після відставки Чолаку
Очільник Румунії призначив тимчасового прем'єра після відставки Чолаку
Колишній віцепрезидент США назвав головні помилки Трампа
Колишній віцепрезидент США назвав головні помилки Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
58K
Раїса Богатирьова вимагає від держави більшу пенсію: стало відомо, скільки соратниця Януковича отримує зараз
21K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
17K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
13K
Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним

Новини

Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua