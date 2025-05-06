Угорщина заблокувала план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв – Politico

Угорський комісар ЄС перешкоджає швидкому схваленню плану Євросоюзу, попри зобов'язання діяти незалежно від політики Віктора Орбана

Єврокомісар від Угорщини Олівер Вархелі заблокував схвалення нового плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За словами трьох джерел видання, Вархелі, якого на посаду обрав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, наклав процедурне заперечення на пропозицію про відмову від енергоносіїв із Росії за кілька годин до очікуваного оприлюднення у вівторок, 6 травня.

«Заперечення Вархелі пролунало попри формальне зобов'язання бути незалежним від національних політичних інтересів Угорщини. Враховуючи дружню до Росії енергетичну політику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, цей крок одразу ж розцінили як «політичний», сказав один із чиновників, стверджуючи, що це не завадить остаточному схваленню плану», – пишуть журналісти.

Дорожню карту планують оприлюднити у вівторок після того, як 27 комісарів ЄС, по одному від кожної країни, зустрінуться та схвалять документ. Вархелі, якого Орбан обрав комісаром від Угорщини, зробив застереження щодо порядку денного засідання, а це означає, що комісари повинні будуть обговорити його.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Європейська комісія оголосить докладну стратегію щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти та газу 6 травня. Публікація цього плану відкладалася вже двічі.

Джерела в ЄС повідомили агентству Reuters, що затримки з підготовкою плану були частково спричинені невизначеністю із запланованими президентом США Дональдом Трампом тарифами, оскільки торгівля енергоносіями може стати фактором торгових переговорів між ЄС та США.

План включатиме варіанти скорочення імпорту російських енергоносіїв. За інформацією джерел Bloomberg, Європейська комісія, можливо, рекомендує використовувати торгові інструменти, такі як квоти чи тарифи.

Хоча санкції проти російського газу теоретично були б найсильнішим правовим інструментом для припинення імпорту, ЄС досі не пропонував такого заходу, оскільки він не отримав би необхідної одностайної підтримки на тлі опозиції з боку Угорщини та Словаччини. Тарифи, однак, можуть бути прийняті кваліфікованою більшістю.

До слова, Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації, аби зняти всі застереження Будапешта для початку переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.