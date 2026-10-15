Частина Рівненського району залишилася без світла після атаки РФ (оновлено)

Енергетики працюють над відновленням електропостачання

Унаслідок російської атаки у частині Рівного та району зникло світло. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

«За наслідками атаки частина Рівного та району залишилися без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Згодом о 06:18 Коваль уточнив: «Рівне вже зі світлом. Без електропостачання, що виникло через пошкодження лінії електропередач, залишаються частково Здолбунів, в також Дядьковичі та Шпаків».

Нагадаємо, унаслідок атаки на Рівне ворожі дрони пошкодили приватний сектор в обласному центрі, людських жертв немає. За словами керівника області, пошкодження зафіксували в житловому секторі обласного центру. Коваль перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб.

До слова, увечері 14 жовтня російський безпілотник атакував виробниче підприємство в Чорткові Тернопільської області. На території об’єкта виникла пожежа, а по медичну допомогу звернулися п’ятеро людей.

Також у Кропивницькому внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, а атака на Кіровоградщину тривала й після першого повідомлення про жертву. Райкович закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.