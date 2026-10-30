З окупованого Енергодара масово виїжджають люди: названо причину

До російської окупації у місті-супутнику проживало 53 тис. людей

Мешканці тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області дедалі частіше залишають місто через погіршення умов життя. Протягом останніх двох місяців виїзд населення помітно активізувався. Серед головних проблем – перебої з електроенергією та водопостачанням, а також труднощі з доставкою товарів першої необхідності. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Другі Олешки? Чи загрожує окупованому Енергодару гуманітарна катастрофа».

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що достовірно оцінити всі аспекти життя в окупації складно. Водночас міська влада має підтверджену інформацію про проблеми з електро- та водопостачанням, а також ускладнену логістику, яка впливає на забезпечення мешканців необхідними товарами.

За словами Орлова, підтримувати прямий зв’язок із мешканцями окупованого Енергодара небезпечно, оскільки росіяни відстежують контакти з підконтрольною Україні територією. Тому міська влада отримує інформацію про ситуацію в місті опосередковано – через родичів і знайомих місцевих жителів, а також із повідомлень у соціальних мережах.

Найкращим свідченням погіршення ситуації, за словами мера, є те, що люди продовжують залишати місто. Особливо помітним цей процес став протягом останніх двох місяців. «Люди не можуть, виходячи з тих умов, які зараз в Енергодарі, просто фізично там перебувати», – констатував Орлов.

Наразі виїхати з тимчасово окупованого Енергодара можна через територію Росії. Звідти люди прямують до Білорусі, щоб повернутися на підконтрольну Україні територію, або обирають маршрути через інші держави, зокрема Грузію чи Молдову.

Вибір маршруту залежить насамперед від документів, які має людина. Зокрема, значення має наявність українського внутрішнього та закордонного паспортів.

До початку російської окупації в Енергодарі проживали приблизно 53 тис. людей. Більшість мешканців залишили місто в перші роки після захоплення, коли виїзд з окупованої території був менш складним, ніж тепер.

Нині ситуація змінилася. За словами Орлова, російські окупанти посилили перевірки та фільтраційні заходи, а також дедалі частіше застосовують репресії проти населення. Особливо складною залишається ситуація на територіях, розташованих поблизу лінії бойового зіткнення.

За підрахунками законної міської влади, зараз в Енергодарі залишаються приблизно 10 тис. мешканців. Це близько 20% від довоєнної кількості населення. Водночас число людей, які продовжують жити в окупованому місті, поступово зменшується.

Суттєво скоротилася й кількість працівників Запорізької атомної електростанції, розташованої поблизу Енергодара. До повномасштабного вторгнення на підприємстві працювали близько 11 тис. людей. Нині, за словами Орлова, залишилося приблизно дві тисячі працівників.

Додаткові труднощі для мешканців створюють особливості міської забудови. Енергодар переважно складається з багатоповерхових житлових будинків, значна частина яких не має газопостачання.

Як пояснив міський голова, приблизно 80% міста не газифіковано. Через це перебої з електроенергією та водопостачанням особливо відчутно впливають на повсякденне життя людей.

«У багатоповерхових забудовах зараз дуже важко, через відсутність електрики, води, газу. Про ліфти я вже не кажу – вони не працюють вже чотири-п'ять років», – розповів мер.

За таких умов частина мешканців, які залишилися в Енергодарі, намагається переселитися з багатоповерхівок до приватних будинків або на дачі. Там, за словами Орлова, є більше можливостей забезпечити хоча б мінімальні побутові умови.

Водночас не всі жителі мають таку можливість, тому проблеми з комунальними послугами продовжують суттєво ускладнювати життя населення.

Енергодар розташований у Запорізькій області, на лівому березі Дніпра. До повномасштабного вторгнення Росії в місті проживали близько 53 тис. людей. Тут розташовані Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи – та Запорізька ТЕС, які забезпечували значну частину робочих місць. Російські війська захопили Енергодар на початку березня 2022 року. Відтоді місто перебуває під окупацією.

Нагадаємо, раніше Центр вивчення окупації попередив, що Енергодар може повторити долю Олешок на Херсонщині, які фактично опинилися в гуманітарній ізоляції. За даними центру, російські окупанти замінували одну з доріг до Енергодара, що створило додаткові загрози для постачання продуктів і медикаментів. Водночас міський голова Дмитро Орлов наголосив, що не має підтверджених свідчень мінування трас. glavcom.ua