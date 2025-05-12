Ізраїль може відмовитися від військової допомоги США – NBC

Водночас спецпредставник Трампа Віткофф наголосив на міцних відносинах між США та Ізраїлем

Нетаньяху порівняв нинішнє можливе рішення з аналогічним кроком 1990-х років, коли Ізраїль відмовився від невійськової допомоги США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху припустив, що країна, ймовірно, змушена буде відмовитися від американської безпекової допомоги. Про це повідомляє NBC News, передає «Главком».

Під час засідання парламентського комітету із закордонних справ і оборони Нетаньяху порівняв нинішнє рішення з аналогічним кроком 1990-х років, коли Ізраїль відмовився від невійськової допомоги Сполучених Штатів.

«Я тоді заявив, що цей крок разом із нашою економічною політикою сприятиме розвитку Ізраїлю. І ви бачите, де ми сьогодні», – наводить слова прем’єра видання.

Тим часом спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв’ю Breitbart наголосив на міцних відносинах між США та Ізраїлем.

«Я був присутній на кількох зустрічах президента з прем'єр-міністром, і можу сказати, що між ними дружні стосунки. Ізраїль є вірним союзником Америки, надійним стратегічним і економічним партнером. У нас багато спільних цілей», – зазначив Віткофф.

Раніше ми писали, що угруповання ХАМАС і Сполучені Штати ведуть переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

Зокрема, президент США Дональд Трамп нещодавно вкотре підтвердив готовність сприяти постачанню продовольства для населення Гази.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав ХАМАС скласти зброю, а його лідерів – покинути сектор Гази. Він також заявив про намір продовжувати тиск на угруповання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що ця заява прозвучала після того, як ХАМАС погодився на перемир'я. Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль вимагає роззброєння угруповання, а його лідерам буде надана можливість залишити Газу.