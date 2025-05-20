Канада, Британія і Франція пригрозили Ізраїлю санкціями через наступ у Газі

На початку травня Нетаньягу оголосив план захопити весь Сектор Гази

Канада, Велика Британія та Франція погрожують запровадити проти Ізраїлю санкції через наступ в Секторі Гази та обмеження постачання гуманітарної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну заяву трьох країн.

«Ми рішуче виступаємо проти розширення військових операцій Ізраїлю в Газі. Рівень людських страждань у Газі є нестерпним. Заява про те, що Ізраїль дозволить доставку базової кількості продуктів харчування в Газу, є абсолютно недостатньою», – йдеться в заяві.

Лідери підкреслили, що гуманітарна ситуація в Газі погіршується, а відмова Ізраїлю у її постачанні є порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Ми закликаємо уряд Ізраїлю припинити свої військові операції в Газі та негайно дозволити доставку гуманітарної допомоги. Це має включати взаємодію з ООН для забезпечення повернення до доставки допомоги відповідно до гуманітарних принципів», – зазначено в документі.

Країни також розкритикували висловлювання деяких членів ізраїльського уряду щодо можливого переселення палестинців, заявивши, що «постійне примусове переміщення є порушенням міжнародного гуманітарного права».

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни. Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

Тодішній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду. Згодом президент США підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників. Він передбачає фінансові та візові обмеження для посадовців суд та членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США та союзників Вашингтона, зокрема Ізраїлю.

До слова, Міжнародний кримінальний суд отримав офіційне звернення Ізраїлю з проханням скасувати ордери на арешт ізраїльського премʼєра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.