Поблизу Єрусалима вирують масштабні лісові пожежі: евакуйовано громади, є постраждалі

Times of Israel: пожежа може стати найбільшою в історії Ізраїлю

В Ізраїлі вирують пожежі. Вогонь охопив величезні площі і стрімко поширюється через сильний вітер і спеку. Оголошено режим надзвичайної ситуації у низці районів, проводиться евакуація жителів із населених пунктів, які опинилися на передній лінії вогню. Скасовуються заходи з нагоди Дня незалежності, зупинено рух поїздів, заблоковано шосе. Ізраїль звернувся за міжнародною допомогою.

Армія оборони Ізраїлю, пожежна служба та поліція спільно борються з масштабними лісовими пожежами в Єрусалимських горах. Евакуйовано 10 населених пунктів, закрито трасу між Єрусалимом і Тель-Авівом. Десятки людей постраждали від опіків і отруєння димом, але важких випадків немає. Про це пише Times of Israel, повідомляє «Главком»

Засловами ізраїльських рятувальників, пожежі можуть виявитися наймасштабнішими в історії країни. Вогонь охопив щонайменше п’ять осередків, зокрема поблизу Латруна, Месілат-Ціона та Неве Шалома, поширюючись через спеку та сильний вітер.

До гасіння залучено 163 пожежні бригади та 12 літаків, допомогу надає армія Ізраїлю. Евакуйовано 10 населених пунктів, зокрема – Неве Ілан, Шореш, Натаф і Яд Хашмона.

За попередніми оцінками, згоріло приблизно 2 900 акрів лісу. Пожежа знищила майже весь парк Канада поблизу Латруна.

Сильний вітер ускладнює роботи з приборкання вогню

МЗС Ізраїлю звернувся по міжнародну допомогу до Греції, Кіпру, Італії, Хорватії, Іспанії, Франції, Румунії та інших країн. Допомогу запропонували Україна й Еквадор. Палестинська адміністрація також запропонувала допомогу, однак Ізраїль наразі не відповів.

Так виглядає масштабна лісова пожежа поблизу Мево Хорон Yonatan Sindel/Flash90

У лікарнях країни посилено готовність: госпіталь «Хадасса» у Єрусалимі почав звільняти палати для можливого прийому постраждалих. У національній медичній службі Маген Давид Адом (МаДА) повідомили , що внаслідок пожеж у районі Єрусалимських гір госпіталізовано не менше 13 осіб. Зокрема, у лікарнях опинилися дві вагітні жінки та двоє немовлят. Здебільшого у постраждалих опіки чи отруєння чадним газом. Ще 10 людей звернулися за допомогою до лікарів швидкої допомоги, але госпіталізація їм не знадобилася.

Пожежна служба попереджає: через сильний вітер ситуація може погіршитися найближчими годинами. Боротьба з вогнем триває.

Ведучий новин одного з телеканалів Ізраїлю Денні Кушмаро оголосив про евакуацію студії в прямому ефірі, через кілька хвилин після початку вечірнього випуску новин, і передав її своєму колезі з альтернативної студії каналу в Герцлії.

«Частину доріг у країні перекрито. Серед них Шосе 1 – головна автомагістраль Ізраїлю, яка з'єднує Тель-Авів та Єрусалим. Пожежники та рятувальники евакуювали водіїв. Інші автомобілісти кинули машини на дорозі, рятуючись від вогню. Ізраїльські залізниці призупинили рух поїздів, зокрема між Єрусалимом та Модіїном, з аеропорту Бен-Гуріон до Єрусалиму, а також у районі Ашдода»,– пише The Jerusalem Post.

Причини пожежі

Причини займання наразі не встановлено, але поліція та служба безпеки ШАБАК розглядають підпали як можливу версію. Один підозрюваний був затриманий із запальними матеріалами. При ньому знайшли запальничку, вату і «займисті матеріали».

До гасіння пожеж долучились сотні вогнеборців https://www.ynet.co.il/

Телеграм-канали, пов'язані з терористичною групою ХАМАС, поширили заклики влаштовувати підпали в Єрусалимі та на Західному березі, пише The Jerusalem Post. За даними телеканалу N12, трьох підозрюваних заарештували за підозрою в тому, що вони влаштували підпали в лісах навколо Єрусалиму і в центральних районах Ізраїлю.

Глава пожежно-рятувальної служби Єрусалима Шмулік Фрідман заявив: «На даний момент ми не знаємо, що стало причиною пожежі, у нас немає жодних ідей, і ми поки не займаємося цим».

Служба спільної безпеки Ізраїлю ШАБАК бере участь у розслідуванні пожеж у районі Єрусалиму та допомагає поліції у пошуку осіб, які могли спричинити деякі пожежі.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів РФ.