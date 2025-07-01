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Нетаньягу поїде до США на зустріч із Трампом – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нетаньягу поїде до США на зустріч із Трампом – Bloomberg
Після успішної операції проти Ірану Трамп називав Нетаньягу «героєм війни»
фото: Білий дім

Раніше повідомлялося, що американський та ізраїльський лідери узгодили план врегулювання ситуації на Близькому Сході

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі вже у понеділок, 7 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Раніше Білий дім підтвердив, що працює над датою зустрічі Нетаньягу і Трампа. Трамп хвалив Нетаньягу за його «управління» 12-денною операцією проти ядерної програми Ірану, до якої зрештою приєдналися й США, а також розкритикував судовий процес проти ізраїльського прем'єр-міністра. 

Нещодавно міністр стратегічного планування Ізраїлю Рон Дермер відвідав Вашингтон для зустрічей з американськими чиновниками й підготовки візиту Нетаньягу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

До слова, Іран офіційно звернувся до ООН із вимогою визнати Ізраїль та США ініціаторами «акту агресії», коли ситуація між Тегераном та Єрусалимом загострилась 13 червня. Він просить Раду безпеки не лише визнати провідні країни винними, а й зобов’язати їх виплатити компенсації та репарації за завдані збитки. У листі також йдеться, що такі дії мають продемонструвати принципи неприпустимості агресії та зберегти довіру до міжнародного права.

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Теги: Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу США

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