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«Вб’ємо вас». Шериф з Флориди виступив із жорсткою заявою до мітингувальників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Вб’ємо вас». Шериф з Флориди виступив із жорсткою заявою до мітингувальників
Шериф округу Бревард Уейн Айві попередив агресивних мітингувальників на тлі протестів у США
фото: скриншот з відео

Шериф округу Бревард Уейн Айві пригрозив мітингувальникам: Якщо ви чините опір законним наказам, ви потрапите до в'язниці

У Флориді генеральний прокурор Джеймс Утмайєр попередив учасників мітингів, що залякування та насильство не будуть терпимими у штаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WFLA News Channel 8.

«Ми не збираємося миритися з цим у Флориді. Це незаконно у Флориді. Якщо ми побачимо, що ви це робите, ми притягнемо вас до відповідальності», – сказав Утмайєр. Зазначається, що закон про боротьбу з масовими заворушеннями був підписаний у 2021 році, що робить заворушення у штаті Флорида незаконними.

Також шериф округу Бревард Уейн Айві пригрозив мітингувальникам: «Якщо ви чините опір законним наказам, ви потрапите до в'язниці. Дозвольте мені бути дуже чітким щодо цього. Якщо ви блокуєте перехрестя або дорогу в окрузі Бревард, ви потрапите до в'язниці. Якщо ви тікатимете від арешту, ви потрапите до в'язниці втомленими, тому що ми вас наздоженемо і кинемо до в'язниці».

«Якщо ви спробуєте захопити машину в окрузі Бревард, зібравшись навколо неї, не даючи водієві виїхати, в нашому окрузі вас, швидше за все, переїдуть і перетягнуть через вулицю. Якщо ви плюнете на нас, ви потрапите до лікарні, а потім до в'язниці. Якщо ви вдарите одного з нас, ви потрапите до лікарні, потім до в'язниці, і, швидше за все, вас покусає одна з наших великих, красивих собак, які у нас тут є. Якщо ви кинете цеглину, запалювальну бомбу або направите пістолет на одного з наших помічників, ми повідомимо вашій родині, де забрати ваші останки мертвих на цвинтарі, тому що ми вб'ємо вас», – заявив Уейн Айві.

Нагадаємо, 13 червня, у США заплановані масштабні акції протесту проти президента Дональда Трампа. Очікується, що участь у мітингу візьмуть мільйони людей. Організатори руху «Без королів» планують близько 1,5 тис. демонстрацій у містах по всій країні, за винятком Вашингтона, де має відбутися військовий парад. Він присвячений 250-річчю армії США та припадає на 79-й день народження Трампа.

Раніше президент США попередив протестувальників, що їх зустрінуть «дуже великою силою», якщо вони вийдуть на майбутній парад у Вашингтоні. За попереднім планом, до участі у заході хочуть залучити понад 6,6 тис. солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних. У документах не вказується вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Вони включатимуть перевезення військової техніки, обладнання, літаків і солдатів з усієї країни до Вашингтона, а також забезпечення харчуванням і житлом для тисяч військовослужбовців.

До слова, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом конфліктує з Дональдом Трампом через федералізацію та розгортання Національної гвардії в Каліфорнії після протестів проти депортації – та деяких заворушень – у Лос-Анджелесі. Ньюсом виступив із публічним зверненням, звинувативши Дональда Трампа у зловживанні владою та закликав американців протистояти президенту США.

Як повідомлялося, Окружний суд США Північного округу Каліфорнії визнав, що президент США Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли наказав ввести війська до Каліфорнії через протести. Рішенням поділився губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, передає «Главком».

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Теги: США протест мітинг

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