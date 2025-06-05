Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фрідріх Мерц прибув до Білого дому

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Фрідріх Мерц прибув до Білого дому
Медіа повідомили, що Мерц і його оточення звернулися до інших лідерів за порадами, як поводитися з Трампом, аби уникнути конфлікту
фото: reuters

Глава німецького уряду має зустрітися з Трампом на обіді та переговорах тет-а-тет

Глава Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Білого дому на першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом після вступу на посаду. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведе свої перші особисті переговори з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що глава німецького уряду має зустрітися з Трампом на обіді та переговорах тет-а-тет. Мерц і його оточення звернулися до інших лідерів за порадами, як поводитися з Трампом, аби уникнути конфлікту.

Аналітики зазначають, що Мерц уже зробив кілька сміливих політичних кроків, які він може висвітлити, щоб заспокоїти Трампа. Зокрема, він підтримав вимогу Трампа більш ніж подвоїти цільовий рівень витрат НАТО до 5% від ВВП. Два європейські дипломатичні джерела також повідомили Reuters, що саме Мерц координував візит європейських лідерів до Києва через кілька днів після вступу на посаду.

Президент і виконавчий директор Американської ради з питань Німеччини Стівен Сокол вважає, що Мерц і Трамп можуть навіть знайти спільну мову, зважаючи на їхній бізнес-досвід, членство в правоцентристських політичних партіях, зосередженість на боротьбі з нелегальною імміграцією та любов до гольфу. Один зі співрозмовників Reuters також сказав, що представники адміністрації США все ще обурені тим, що Мерц критикував його незадовго до виборів у США 2024 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом результати переговорів з РФ у Стамбулі, а також посилення санкцій проти Росії.

Теги: Фрідріх Мерц Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін поспілкувався із Папою Римським
Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському
Сьогодні, 12:52
NBC: Трамп здатен зупинити Путіна, але є нюанс
NBC: Трамп здатен зупинити Путіна, але є нюанс
30 травня, 03:43
Білий дім
Американці нікуди не йдуть з мирних переговорів. Останню партію зіграють саме у Білому Домі
28 травня, 11:02
Раніше Трамп заявив про початок будівництва «Золотого купола»
Трамп запропонував Канаді доступ до «Золотого купола» в обмін на суверенітет
28 травня, 03:38
Біженцям більше не можна буде привозити свої родини до ФРН
Німеччина заборонить біженцям привозити дітей
27 травня, 13:34
США хочуть переконатися, що Іран не зможе створити ядерну зброю
Ядерна угода близько? Трамп повідомив про успіх у переговорах з Іраном
26 травня, 09:54
Парад проведуть у день народження Трампа
Трамп оголосив про проведення параду до 250-річчя Армії США
24 травня, 00:35
The Times описує виступ Путіна перед пресою як «чергову добре знайому вимогу капітуляції з боку України»
Путін прагне капітуляції України – The Times
12 травня, 02:27
Мерц готовий до боротьби із біженцями і мігрантами
Мерц оголосить у Німеччині найдзвичайний стан через міграцію та біженців – Welt
9 травня, 11:41

Політика

Кількість збройних конфліктів зросте вчетверо: ЄС назвав причину
Кількість збройних конфліктів зросте вчетверо: ЄС назвав причину
Фрідріх Мерц прибув до Білого дому
Фрідріх Мерц прибув до Білого дому
Трамп провів «дуже хорошу» розмову із Сі Цзіньпіном: деталі
Трамп провів «дуже хорошу» розмову із Сі Цзіньпіном: деталі
Словаччина рятує Росію від нових санкцій? Парламент схвалив резолюцію
Словаччина рятує Росію від нових санкцій? Парламент схвалив резолюцію
Трамп просить Європу прийняти депортованих мігрантів
Трамп просить Європу прийняти депортованих мігрантів
Росія тестує свої безпілотники в Казахстані
Росія тестує свої безпілотники в Казахстані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
79K
Кім Чен Ин втішив Шойгу після «Павутини»: що Росії пообіцяла КНДР
29K
Кремль вигадав ще одну причину, щоб уникнути переговорів і виправдати війну – ISW
23K
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
19K
Сполучені Штати наклали вето на вимогу Радбезу ООН про припинення вогню у секторі Гази

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Сьогодні, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Сьогодні, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Вчора, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua