Медіа повідомили, що Мерц і його оточення звернулися до інших лідерів за порадами, як поводитися з Трампом, аби уникнути конфлікту

Глава німецького уряду має зустрітися з Трампом на обіді та переговорах тет-а-тет

Глава Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Білого дому на першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом після вступу на посаду. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведе свої перші особисті переговори з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що глава німецького уряду має зустрітися з Трампом на обіді та переговорах тет-а-тет. Мерц і його оточення звернулися до інших лідерів за порадами, як поводитися з Трампом, аби уникнути конфлікту.

Аналітики зазначають, що Мерц уже зробив кілька сміливих політичних кроків, які він може висвітлити, щоб заспокоїти Трампа. Зокрема, він підтримав вимогу Трампа більш ніж подвоїти цільовий рівень витрат НАТО до 5% від ВВП. Два європейські дипломатичні джерела також повідомили Reuters, що саме Мерц координував візит європейських лідерів до Києва через кілька днів після вступу на посаду.

Президент і виконавчий директор Американської ради з питань Німеччини Стівен Сокол вважає, що Мерц і Трамп можуть навіть знайти спільну мову, зважаючи на їхній бізнес-досвід, членство в правоцентристських політичних партіях, зосередженість на боротьбі з нелегальною імміграцією та любов до гольфу. Один зі співрозмовників Reuters також сказав, що представники адміністрації США все ще обурені тим, що Мерц критикував його незадовго до виборів у США 2024 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом результати переговорів з РФ у Стамбулі, а також посилення санкцій проти Росії.