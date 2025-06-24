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Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном набуло чинності

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном набуло чинності
Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась
фото: depositphotos.com

Трамп про загострення на Близькому Сході: Режим припинення вогню діє

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном діє. Про це він написав на платформі Truth Social, інформує «Главком».

«Режим припинення вогню діє. Будь ласка, не порушуйте його!», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном набуло чинності фото 1
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню.  « За добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни. Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться!», – написав він.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Тоді ж міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прокоментував заяву Трампа про припинення вогню. Аракчі запевнив, що ніякої угоди між Ізраїлем та Іраном не існує. «Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалене пізніше», – підсумував Аракчі. Ізраїль офіційну відповідь поки не надав.

Водночас ЦАХАЛ повідомив, що в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку країни. Clash Report публікує відео, на якому видно пряме влучання ракети в одну з ізраїльських будівель. Внаслідок чого загину люди, є поранені.

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Теги: Дональд Трамп Іран Ізраїль

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