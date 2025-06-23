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«Ми не ваші вороги». Дружина Нетаньягу емоційно звернулася до іранського народу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Ми не ваші вороги». Дружина Нетаньягу емоційно звернулася до іранського народу
Дружина ізраїльського премʼєра заявила, що країни у майбутньому зможуть укласти мир
фото: Instagram/sara.netanyahu

Сара Нетаньягу: «Ми боремося з тиранічним режимом, який вас пригнічує, а не з вами»

Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньягу опублікувала в соцмережі Instagram звернення до іранського народу. Про це повідомляє «Главком».

«Народ Ірану. Як часто каже мій чоловік, прем'єр-міністр Нетаньягу: Ви, народ Ірану, є спадкоємцями великої культури, талановитої та розвиненої нації з багатою історією. Ми не ваші вороги. Ми боремося з тиранічним режимом, який вас пригнічує, а не з вами. Ми віримо у майбутній мир, свободу та дружбу між нашими народами», – написала вона.

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Допис, поширений Sara Netanyahu (@sara.netanyahu)

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Зміст телефонної розмови політиків невідомий.

Як повідомлялося, Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані. Коментуючи удари по країні, американський президент заявив, що США вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати.

До слова, у Стамбулі могла відбутися зустріч представників США та Ірану для обговорення ядерної угоди. Але вона зірвалася, бо з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї, що переховується від ізраїльських ударів, не змогли зв’язатися.

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Теги: дружина Іран Ізраїль Беньямін Нетаньягу міністр

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