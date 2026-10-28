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Боротьба за владу в Ізраїлі загострилася після оновлення екзитполів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Боротьба за владу в Ізраїлі загострилася після оновлення екзитполів
Важливу роль у переговорах можуть відіграти арабські політичні партії
фото: Abir Sultan / EPA / Scanpix / LETA

Лідери опозиції заявили про намір сформувати новий уряд

Оновлені екзитполи парламентських виборів в Ізраїлі віддали перевагу опозиційному табору на чолі з Гаді Айзенкотом, однак він не набирає самостійної більшості. Опозиційні політики вже заявили про намір домовлятися щодо нового уряду, тоді як союзники Беньяміна Нетаньягу не визнають його політичної поразки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та Associated Press.

За оновленими екзитполами трьох основних ізраїльських телеканалів, опозиційний блок може отримати 52 місця у Кнесеті, а партії, які підтримують чинного прем’єра, – 50. Ще близько 18 мандатів прогнозують арабським політичним силам, які не входять до основного опозиційного блоку. Раніше окремі прогнози змінювалися: зокрема, Channel 13 спочатку відводив опозиції 53 місця, а згодом переглянув оцінку.

Партія Нетаньягу «Лікуд», за екзитполами, може стати найбільшою окремою політичною силою в парламенті. Водночас це не гарантує прем’єру збереження посади. Кнесет має 120 місць, а для парламентської більшості необхідно щонайменше 61. Отже, жоден із двох основних таборів не може самостійно сформувати уряд за прогнозованого розподілу мандатів.

За даними Reuters, явка на виборах становила 77,7% – найвищий показник за понад два десятиліття. Голосування стало першим парламентським випробуванням для політичних сил після нападу угруповання «Хамас» 7 жовтня 2023 року та подальших воєн у регіоні.

Опозиція заявила про намір сформувати уряд

Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що лідери опозиційного табору вже координують дії та намагатимуться домовитися про створення нового кабінету. Він виступив за уряд, заснований на союзі політичних сил, представники яких проходять військову службу.

Беннет назвав результати екзитполів поразкою Нетаньягу та заявив, що уряд, який перебував при владі під час нападу 7 жовтня, має піти. Водночас це оцінка політика, а не офіційний висновок за результатами підрахунку голосів.

Лідер опозиції Гаді Айзенкот також заявив, що виборці виступили проти продовження перебування Нетаньягу на посаді прем’єр-міністра. Він закликав чинного главу уряду піти з політики та наголосив, що опозиція має зробити все можливе для реалізації волевиявлення громадян. Айзенкот також застеріг Нетаньягу від використання питань національної безпеки у власних політичних інтересах.

Смотрич виступив за створення поселень у секторі Гази

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що противники уряду не зможуть зупинити розширення ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан. Він також висловився за створення єврейських поселень у секторі Гази.

Ця заява свідчить про те, що питання палестинських територій залишається частиною політичного протистояння в Ізраїлі. Позиція Смотрича відображає його власні політичні погляди й не є підтвердженням того, що рішення про створення поселень у Газі вже ухвалено.

Чому формування коаліції буде складним

Важливу роль у переговорах можуть відіграти арабські політичні партії. За прогнозами екзитполів, вони можуть отримати близько 18 місць у Кнесеті. Їхня підтримка потенційно здатна вплинути на формування уряду, хоча співпраця з цими силами залишається суперечливим питанням для частини ізраїльських політиків.

Однією з тем виборчої кампанії стала військова служба ультраортодоксальних чоловіків. Частина релігійних партій виступає за збереження винятків для студентів релігійних навчальних закладів, тоді як Айзенкот підтримує припинення такої практики.

Як зазначає Associated Press, переговори про коаліцію можуть тривати тижнями або місяцями. Навіть після оприлюднення офіційних результатів сторонам доведеться домовлятися з іншими політичними силами, щоб отримати підтримку більшості депутатів.

Хто формуватиме новий уряд

Після оприлюднення офіційних результатів президент Ізраїлю Ісаак Герцог проведе консультації з представниками партій і доручить формування уряду кандидатові, який матиме найбільші шанси заручитися підтримкою парламентської більшості. За ізраїльською процедурою, на формування кабінету відводиться визначений термін, а в разі невдачі спробу може отримати інший кандидат.

Поки що екзитполи не дають однозначної відповіді, хто очолить наступний уряд. Прогнози можуть відрізнятися від остаточних результатів, а розклад сил залежатиме також від переговорів між партіями.

Нагадаємо, напередодні голосування «Главком» писав про невдоволення політикою ізраїльського уряду в регіоні, важливому для виборчої кампанії. Раніше йшлося про те, що за першими даними екзитполу опозиційний табір випереджав блок Беньяміна Нетаньягу.

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Теги: Беньямін Нетаньягу вибори ХАМАС опозиція президент політика партії Ізраїль

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