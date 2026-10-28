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Ізраїль підрахував понад 70% бюлетенів: як змінюється розклад сил

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Ізраїль підрахував понад 70% бюлетенів: як змінюється розклад сил
Беньямін Нетаньягу та Ґаді Айзенкот головні претенденти на місце очільника майбутнього уряду
фото: Times of Israel

Арабські партії посилюють позиції, однак жоден із двох основних політичних блоків поки не має більшості в парламенті

В Ізраїлі триває підрахунок голосів на парламентських виборах. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, після підрахунку 72,4% бюлетенів блок на чолі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу отримує 54 місця в Кнесеті, а сили, пов’язані з його головним опонентом Гаді Айзенкотом, – 48. Арабські партії посилили свої позиції до 18 мандатів. Про це повідомляє The Times of Israel, передає «Главком».

Чому результати ще можуть змінитися

Підрахунок голосів триває, тому попередній розподіл місць у 120-місному парламенті може змінитися. Для отримання більшості необхідно здобути щонайменше 61 мандат. Наразі жоден із двох основних блоків не має достатньої кількості місць, щоб самостійно сформувати уряд.

Додатковий вплив на остаточні результати матимуть бюлетені у подвійних конвертах. До них, зокрема, належать голоси військовослужбовців, які підраховуватимуть пізніше.

Які партії ризикують не пройти до Кнесету

Кілька політичних сил поки не долають виборчий бар’єр у 3,25% голосів. Зокрема, партія «Резервісти» набирає 2,7%, «Народ Ізраїлю» – 1,7%, а «Харедімська громадськість» – 0,2%.

Якщо ці партії не подолають бар’єр, вони не отримають місць у парламенті. Це може вплинути на остаточний розподіл мандатів між політичними блоками.

Чому важливі результати арабських партій

Арабські партії наразі мають 18 місць, що посилює їхнє потенційне значення під час переговорів про формування уряду. Водночас можливість їхньої участі в коаліції залишається політично чутливим питанням: представники основних блоків раніше заявляли про обмеження щодо співпраці з арабськими фракціями.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу почав втрачати підтримку виборців на півночі країни, яка найбільше постраждала від ракетних та дронових атак «Хезболли». Місцеві жителі дедалі частіше виступають проти перемир'я з ліванським угрупованням та закликають владу до жорсткіших дій.

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Теги: вибори Ізраїль політика Беньямін Нетаньягу

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