Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нідерланди мають намір дозволити довгострокове перебування українцям, але за певних умов

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нідерланди мають намір дозволити довгострокове перебування українцям, але за певних умов
Деяким біженцям буде дозволено залишитися ще на рік, до березня 2026 року
фото з відкритих джерел

Уряд розглядає питання про надання звичайного дозволу на проживання для українців, які хотіли б залишитися в країні у найближчому майбутньому

Нідерланди хочуть дозволити довгострокове перебування українцям, які працюють в країні, платять податки і таким чином «роблять максимальний внесок». Про це повідомляє De Telegraaf.

Зазначається, що міністр у справах притулку Маржолейн Фабер має намір надати українським біженцям, які роблять внесок у суспільство Нідерландів, можливість залишитися в країні довше.

На європейському рівні було вирішено, що біженцям буде дозволено залишитися ще на рік, до березня 2026 року.

Уряд розглядає питання про надання звичайного дозволу на проживання для українців, які хотіли б залишитися в країні у найближчому майбутньому.

Фабер зазначає, що такий статус повинен залишатися дійсним «до тих пір, поки вони перебувають тут і роблять внесок і платять якомога більше в наше суспільство і економіку». Точні деталі та умови для більш постійного статусу для українців ще мають бути розроблені.

Міністр посилається на інші країни ЄС, які вже розробили таку систему. Наприклад, українці в Польщі можуть подати заяву на отримання 3-річного дозволу на проживання, а в Австрії, Чехії та Румунії українці, які працюють повний робочий день, мають можливість оформити довгостроковий дозвіл на проживання.

Запровадивши окремий статус перебування для українських переселенців, Нідерланди також можуть запобігти тому, щоб після березня 2026 року всі 120 000 українців у країні одночасно не подали прохання про притулок: система надання притулку навряд чи зможе з цим впоратися.

Нещодавнє опитування показує, що багато українців у Нідерландах поки що не думають про повернення. Три чверті опитаних припускають, що поки що залишаться у країні. Трохи менше половини українців розглядають можливість повернення, якщо в Україні знову буде безпечно.

Саме тому уряд зараз хоче вжити заходів для «стимулювання добровільного повернення», якщо ситуація з безпекою в Україні дозволить це зробити. Ці «цілеспрямовані» зусилля мають бути спрямовані, головним чином, на тих 48%, які мають сумніви щодо повернення.

«Таким чином ми йдемо назустріч бажанню України відбудовувати країну в майбутньому за допомогою власних громадян», – каже Фабер.

Програми добровільного повернення часто пропонують певну суму грошей людям, які хочуть репатріюватися. Фабер зазначає, що у випадку з українцями буде зроблено більше.

Наприклад, будуть досліджуватися способи підготовки українців до ролі у відновленні, наприклад, за допомогою цільових курсів. Мета полягає в тому, щоб «побудувати міст між навичками переміщених осіб і тим, що потрібно Україні для відновлення».

Нагадаємо, ставлення до біженців та іммігрантів у Нідерландах стає жорсткішим, незалежно від того, які політичні погляди мають громадяни країни.

До слова, щонайменше 12 людей заразилися гепатитом A після вживання лохини в Нідерландах, але насправді хворих можуть бути сотні.

Читайте також:

Теги: міністр податки війна Нідерланди українці притулок біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Четвертий рік канал «Рада» не виробляє власних телепередач
«Кіт», якого розгодувала «Рада». Хто заробить на телемарафоні у 2025 році? Війна і бізнес
16 сiчня, 15:15
Захисник з Волосянки Василь Добровольський зник безвісти 12 жовтня 2024 року
На Донеччині поліг рятувальник зі Львівщини. Згадаймо Василя Добровольського
5 сiчня, 09:00
Ліквідували окупанта 20 грудня 2024 року
ЗСУ ліквідували російського боксера та пауерліфтера
9 сiчня, 13:04
Президент відповів на петицію майже через 1,5 місяця після того, як вона набрала 25 тис. голосів
Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі тисячі гривень українцям
9 сiчня, 09:13
«Київстар» за минулий рік втратив понад 200 тис. клієнтів через послугу зміни мобільного оператора
Українці масово змінюють мобільних операторів: названо антилідера
9 сiчня, 15:13
Ситуація на фронті 13 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2025 року
13 сiчня, 00:00
Захисний статус для українських біженців стане отримати важче
Одна з популярних країн змінила правила для українських біженців
13 сiчня, 07:44
ХАМАС звільнить 33 заручників, а Ізраїль відпустить сотні палестинських в'язнів
Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників
15 сiчня, 19:14
У квітні минулого року ВПС Ізраїлю зняли з озброєння системи Patriot
США відправляють близько 90 ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну – Axios
29 сiчня, 04:15

Політика

Маск назвав USAID злочинною організацією, якій «час померти»
Маск назвав USAID злочинною організацією, якій «час померти»
Нідерланди мають намір дозволити довгострокове перебування українцям, але за певних умов
Нідерланди мають намір дозволити довгострокове перебування українцям, але за певних умов
Трамп зробив Канаді жорстку пропозицію
Трамп зробив Канаді жорстку пропозицію
Генсек НАТО зробив важливий заклик до Німеччини через загрозу війни
Генсек НАТО зробив важливий заклик до Німеччини через загрозу війни
Путін поділився уявленнями про стосунки Трампа з лідерами Європи
Путін поділився уявленнями про стосунки Трампа з лідерами Європи
Британія спростила візові правила для українських дітей: що відомо
Британія спростила візові правила для українських дітей: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 лютого 2025
26K
Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
7306
Стрітення Господнє 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6818
Американський доброволець-розвідник пояснив, що буде, якщо Україна програє війну

Новини

3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
1 лютого, 06:00
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
1 лютого, 05:48

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua