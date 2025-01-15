Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників

Угода передбачає поетапне припинення вогню та виведення ізраїльських військ з Гази

Сьогодні, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Про це повідомляють низка ЗМІ, зокрема CNN та Reuters.

Угода, про яку ще не було офіційно оголошено, передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців. Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США.

Угрупування ХАМАС повідомило про передачу згоди на угоду про припинення вогню і повернення заручників. Раніше ХАМАС вже дав усне схвалення пропозиції.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар заявив, що перериває свій візит до Європи і вилітає назад до Ізраїлю, щоб взяти участь у голосуванні уряду щодо угоди. Зазначається, що голосування, швидше за все, відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, видання The Jerusalem Post заявляло, що Ізраїль із ХАМАСом навряд чи зможуть дійти згоди щодо звільнення заручників та припинення вогню в Секторі Гази до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

До слова, ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАСу, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти «Нухба» в батальйоні ХАМАС «Зейту», який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою «Аль-Фалах».