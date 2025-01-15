Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників
ХАМАС звільнить 33 заручників, а Ізраїль відпустить сотні палестинських в'язнів
фото з відкритих джерел

Угода передбачає поетапне припинення вогню та виведення ізраїльських військ з Гази

Сьогодні, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Про це повідомляють низка ЗМІ, зокрема CNN та Reuters.

Угода, про яку ще не було офіційно оголошено, передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців. Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США.

Угрупування ХАМАС повідомило про передачу згоди на угоду про припинення вогню і повернення заручників. Раніше ХАМАС вже дав усне схвалення пропозиції.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар заявив, що перериває свій візит до Європи і вилітає назад до Ізраїлю, щоб взяти участь у голосуванні уряду щодо угоди. Зазначається, що голосування, швидше за все, відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, видання The Jerusalem Post заявляло, що Ізраїль із ХАМАСом навряд чи зможуть дійти згоди щодо звільнення заручників та припинення вогню в Секторі Гази до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

До слова, ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАСу, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти «Нухба» в батальйоні ХАМАС «Зейту», який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою «Аль-Фалах».

Теги: Ізраїль ХАМАС Сектор Гази війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1053-й день повномасштабної війни
Аналітики DeepState заявили про повну окупацію Курахового: що кажуть ЗСУ
11 сiчня, 11:43
Трамп виступив під час пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго з нагоди затвердження Конгресом його перемоги на виборах
Війна закінчиться за пів року? Експосол Чалий прокоментував заяву Трампа
8 сiчня, 09:27
Посол Оксана Драмарецька зауважила, що десь 25 тис. українців потрапили до США транзитом через Мексику
Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю
8 сiчня, 07:00
Росіяни побоюються, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями
Де ЗСУ досягли успіхів під час нового наступу в Курській області: карта ISW
6 сiчня, 06:20
У Києві працюють Сили ППО
Атака дронів на столицю: куди впали уламки (оновлено)
1 сiчня, 07:51
Українські захисники від літа 2024 року контролюють частину Курщини
Forbes назвав ключову причину тривалого успіху ЗСУ на Курщині
1 сiчня, 03:10
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
31 грудня, 2024, 09:21
Остання цього року партія дронів для України складається з понад тисячі бойових безпілотників різних типів
Латвія підготувала тисячу дронів для передачі Україні
30 грудня, 2024, 03:04
Про вихід на кордони 1991 року зараз говорять приблизно 40% українців
Відомий соціолог розповів, як українці бачать перемогу у війні
29 грудня, 2024, 15:24

Політика

Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників
Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників
Польща хоче бути присутньою на переговорах про закінчення війни в Україні
Польща хоче бути присутньою на переговорах про закінчення війни в Україні
Орбан не приїде на інавгурацію Трампа
Орбан не приїде на інавгурацію Трампа
Туск пообіцяв сприяти вступу України до ЄС
Туск пообіцяв сприяти вступу України до ЄС
Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію в політичних іграх
Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію в політичних іграх
Росія готувала диверсії проти авіаперевізників по всьому світу – Туск
Росія готувала диверсії проти авіаперевізників по всьому світу – Туск

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
24K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
20K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
11K
У низці областей України введено аварійні відключення світла
8802
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua