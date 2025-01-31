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Очікуємо на нову партію F-16 від Нідерландів у 2025 році – Умєров

Ірина Бура
glavcom.ua
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Очікуємо на нову партію F-16 від Нідерландів у 2025 році – Умєров
Також триватиме подальше навчання українських пілотів, інженерного та технічного складу
фото: Getty Images

Умєров: Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом. Центральною темою зустрічі була програма надання Україні винищувачів F-16. Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Умєрова, Україна очікує на передачу чергової партії західних літаків у 2025 році. Також триватиме подальше навчання українських пілотів, інженерного та технічного складу.

Окремо міністри оборони обговорили питання розвитку дронів.

«Скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей. На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати», – заявив Умєров.

Нагадаємо, У Великій Британії 200 українських авіаторів пройшли базову підготовку до польотів на винищувачах F-16. Як зазначили у посольстві, українські пілоти пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що незабаром Україна отримає літаки Mirage 2000. Перші винищувачі надійдуть на початку 2025 року. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, винищувачі Mirage 2000, які Франція має передати Україні на початку 2025 року, будуть оснащені так, аби Повітряні сили мали перевагу над Росією.

До слова, Франція поставить Україні три винищувачі Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не оголошувалась ні Єлісейським палацом, ні Міністерством збройних сил Франції.

Літаки будуть озброєні крилатими ракетами «Скальп» та бомбами AASM для бойових завдань класу «повітря-земля». Проте спочатку потрібно буде модифікувати літак та навчити пілотів та механіків.

Як повідомлялося, у наступному році збройні сили Норвегії братимуть участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16 у Португалії.

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.

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Теги: військова допомога Франція Нідерланди партії навчання Україна боєприпаси Рустем Умєров F-16 пілот міністр

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