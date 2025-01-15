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У Нідерландах спалах гепатиту через ягоди із супермаркету

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Нідерландах спалах гепатиту через ягоди із супермаркету
Дванадцять людей заразилися гепатитом А після вживання лохини
фото із відкритих джерел

Супермаркет Albert Heijn уже відкликав партію лохини і компенсує покупцям вартість, у разі її придбарння

Щонайменше 12 людей заразилися гепатитом A після вживання лохини в Нідерландах, але насправді хворих можуть бути сотні. Про це пише видання NOS із посиланням на дані Національного інституту громадської охорони здоров'я і навколишнього середовища (RIVM).

У RIVM уточнили, що двом хворим була потрібна госпіталізація. За даними інституту, заражених може бути набагато більше.  «Стан двох пацієнтів настільки важкий, що їх довелося госпіталізувати. Вік хворих становить від 25 до 77 років», – йдеться у статті.

Саме лохина із такої упаковки могла спричинити зараження
Саме лохина із такої упаковки могла спричинити зараження

«Цей вірус передається від людини до людини з фекаліями. Ймовірно, збирач ягід міг погано вимити руки після відвідування туалету. Причиною могла стати брудна вода, якою поливали ягоди», – сказав представник RIVM Елко Франц. 

Зазначається, що всі, хто заразився, купували заморожені ягоди в мережі супермаркетів Albert Heijn. Компанія пояснила, що вірус був виявлений у пакетах із ягодами вагою 1 кг з терміном придатності до 14 квітня 2026 року. Ягоди ніби були доставлені із Польщі.

Вказується, що спочатку до інституту почали надходити повідомлення від лікарів загальної практики, до яких зверталися пацієнти з гепатитом А. Пізніше муніципальна служба охорони здоров'я з'ясувала, що причиною стала саме лохина.

Albert Heijn вилучила такі упаковки з магазинів, а також закликала покупців повертати вже куплені в торгові точки. При цьому в компанії додали, що вартість продуктів буде повернена навіть при відкритому пакеті.

До слова, щомісячне промислове виробництво яєць в Україні досягло рівня довоєнного періоду. За 11 місяців 2024 року промислове виробництво яєць збільшилося на 5,6% (290 млн штук), якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року. 

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Теги: здоров'я Нідерланди соціум продукти гепатит вірус

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Соціум

У Нідерландах спалах гепатиту через ягоди із супермаркету
У Нідерландах спалах гепатиту через ягоди із супермаркету
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