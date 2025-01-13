Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 124 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаційних ударів, застосувавши 36 КАБ, два ракетних удари, задіявши дві ракети. Крім цього, росіяни залучили для ураження 985 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 124 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань. Одне боєзіткнення ще триває. Ветеринарне противник атакував НАРами.

На Куп’янському напрямку

Ворог вісім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Піщаного. Українські захисники відбили шість атак, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 14 боєзіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок, всі боєзіткнення вже завершені.

На Торецькому напрямку

Росіяни 11 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Росіяни 50 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне. Дотепер триває шість боєзіткнень. На Мирноград та Покровськ ворог скидав КАБи. Противник зазнає значних втрат – на цьому напрямку було знешкоджено 376 окупантів, 184 з них – безповоротно. Також знищено чотири одиниці автомобільної техніки, пошкоджено дві гармати противника.

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали 17 атак російських загарбників. Противник здійснив понад 400 обстрілів, завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 11 КАБ.

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 118-ої окремої механізованої бригади, 79-го прикордонного загону, 68-ої окремої єгерської бригада імені Олекси Довбуша, 37-ої окремої бригади морської піхоти, 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, які ефективно знищують ворога, завдають йому відчутних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1055-й день повномасштабної війни в Україні.