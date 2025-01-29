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США відправляють близько 90 ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну – Axios

Ірина Бура
glavcom.ua
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США відправляють близько 90 ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну – Axios
У квітні минулого року ВПС Ізраїлю зняли з озброєння системи Patriot
фото: Getty Images

Це може бути найбільша партія зброї, передана з Ізраїлю в Україну від початку російського вторгнення

Цього тижня США переправили приблизно 90 ракет-перехоплювачів системи Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі для подальшої доставки в Україну. Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, нещодавно літаки ВПС США С-17 здійснити переліт з авіабази на півдні Ізраїлю до польського Жешува, який є вузловим пунктом постачання озброєнь в Україну.

Джерела видання зазначають, що при цьому було перевезено близько 90 ракет-перехоплювачів для Patriot. Таким чином, це може бути найбільша партія зброї, передана з Ізраїлю в Україну від початку російського вторгнення.

Зазначається, що у квітні минулого року ВПС Ізраїлю зняли з озброєння системи Patriot. Вона втратила свою актуальність для країни, оскільки там розробили власні системи ППО.

Після виведення з експлуатації Patriot в Ізраїлі українські посадовці звернулися до Вашингтона і Тель-Авіва з пропозицією, щоб ракети для систем з Ізраїлю відправили до США для ремонту і подальшого відправлення в Україну. Протягом кількох місяців Ізраїль не давав відповіді, оскільки побоювався, що Росія вживе заходів у відповідь, можливо, поставивши сучасну зброю Ірану.

Але, як розповів неназваний ізраїльський чиновник, наприкінці вересня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу схвалив таку ініціативу.

Високопоставлений ізраїльський чиновник уточнив, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про цей крок і наголосив, що він «тільки повертає систему Patriot США, а не постачає зброю в Україну».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Окремо обговорили підтримання партнерських відносин, зокрема зі Сполученими Штатами й президентом Трампом. Розглянули поточні двосторонні питання й домовилися продовжувати тісний контакт у майбутньому.

А 21 січня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель. Під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.

У диппредставництві відзначили, що ця ініціатива є «важливим кроком у визнанні спільних загроз», з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання.

Згодом вже посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заперечив інформацію про ізраїльську ініціативу передати Україні захоплену у Лівані ізраїльськими військовими зброю російського виробництва. «Річ не йде про ініціативу Ізраїлю. Є тут якийсь «зіпсований телефон». Хтось щось недозрозумів», – зазначив посол.

За словами Бродського, заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель подавала такий законопроєкт, коли ще була депутаткою, але він не був ухвалений.

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Теги: росія законопроєкт Patriot системи ППО ворог озброєння Беньямін Нетаньягу президент Україна Володимир Зеленський посол війна Ізраїль військова допомога

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