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Окупанти атакували дроном авто іноземних журналістів у Слов’янську (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти атакували дроном авто іноземних журналістів у Слов’янську (фото)
Згоріло авто з обладнанням іноземних журналістів
фото: Володимир Курінний/Facebook

Авто було шведського письменника та іспанського фотографа

Російський дрон 24 вересня вдарив по авто іноземних журналістів у Слов’янську. Про це повідомив український продюсер іноземних медіа Володимир Курінний, передає «Главком».

Зазначається, що серед журналістів був шведський письменник Мустафа Джан та його іспанський колега, фотограф Дієго Еррера.

Окупанти атакували дроном авто іноземних журналістів у Слов’янську (фото) фото 1
фото: Володимир Курінний/Facebook
Окупанти атакували дроном авто іноземних журналістів у Слов’янську (фото) фото 2
фото: Володимир Курінний/Facebook

«Самі журналісти в момент удару знаходились у будівлі поруч, тому, на щастя, не постраждали. Але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли», – йдеться у повідомленні.

До слова, на фронті в Україні 24 червня загинув колишній продюсер, фіксер і водій американського телеканалу ABC News Максим Осередчук. Упродовж кількох років чоловік працював зі знімальними групами провідних міжнародних медіа в Україні. Кілька місяців служив в лавах 34-ї окремої бригади морської піхоти.

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Теги: журналіст війна Донеччина

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