Окупанти атакували дроном авто іноземних журналістів у Слов’янську (фото)

Авто було шведського письменника та іспанського фотографа

Російський дрон 24 вересня вдарив по авто іноземних журналістів у Слов’янську. Про це повідомив український продюсер іноземних медіа Володимир Курінний, передає «Главком».

Зазначається, що серед журналістів був шведський письменник Мустафа Джан та його іспанський колега, фотограф Дієго Еррера.

фото: Володимир Курінний/Facebook

фото: Володимир Курінний/Facebook

«Самі журналісти в момент удару знаходились у будівлі поруч, тому, на щастя, не постраждали. Але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли», – йдеться у повідомленні.

До слова, на фронті в Україні 24 червня загинув колишній продюсер, фіксер і водій американського телеканалу ABC News Максим Осередчук. Упродовж кількох років чоловік працював зі знімальними групами провідних міжнародних медіа в Україні. Кілька місяців служив в лавах 34-ї окремої бригади морської піхоти.