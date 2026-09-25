Окупанти атакували дроном авто іноземних журналістів у Слов’янську (фото)
Авто було шведського письменника та іспанського фотографа
Російський дрон 24 вересня вдарив по авто іноземних журналістів у Слов’янську. Про це повідомив український продюсер іноземних медіа Володимир Курінний, передає «Главком».
Зазначається, що серед журналістів був шведський письменник Мустафа Джан та його іспанський колега, фотограф Дієго Еррера.
«Самі журналісти в момент удару знаходились у будівлі поруч, тому, на щастя, не постраждали. Але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли», – йдеться у повідомленні.
До слова, на фронті в Україні 24 червня загинув колишній продюсер, фіксер і водій американського телеканалу ABC News Максим Осередчук. Упродовж кількох років чоловік працював зі знімальними групами провідних міжнародних медіа в Україні. Кілька місяців служив в лавах 34-ї окремої бригади морської піхоти.
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