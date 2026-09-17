Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2026 року

На куп’янському напрямку ворог один раз атакував в районі Ківшарівки

За минулу добу на фронті зафіксовано 278 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7106 дронів-камікадзе та здійснили 2366 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 33 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника, сім пунктів управління та точок запуску БпЛА, три артилерійських системи та позиції артилерії окупантів.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Садки, Товстодубове, Кореньок, Кучерівка, Безсалівка, Нескучне, Павлівка, Іволжанське, Садки, Рожковичі, Потапівка, Бачівськ, Мала Слобідка, Гірки, Рижівка, Писарівка, Мар’їне та Михальчина Слобода. Також обстріляно Логи Чернігівської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених Чуйківка, Суми, Пустогород, Кучерівка, Хотінь Сумської області.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Від початку доби зафіксовано три штурмові дії противника.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 17 атак. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Тернова, Рубіжне, Мала Вовча, Радьківка та біля Лимана, Вільчі, Стариці.

На куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував в районі Ківшарівки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти шість разів атакували в бік Шийківки, Лиману та в районах Новоєгорівки, Новоселівки.

На слов’янському напрямку

Противник здійснив три штурмові дії поблизу Кривої Луки.

На краматорському напрямку

Окупанти два рази атакували в районах Юрківки та Федорівки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 29 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного, Торецького, а також у напрямках Миколайпілля, Павлівки, Новогригорівки, Кучерового Яру, Вільного.

На покровському напрямку

Зафіксовано найбільшу кількість штурмових дій. Українські захисники зупинили 31 атаку. Ворог виявляв активність в районах населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Торецьке, Ганнівка, Новий Донбас, Дорожнє, Добропілля, Покровськ, Сергіївка, Удачне та Молодецьке.

На гуляйпільському напрямку

Ворог здійснив три спроби просунутися у бік Воздвижівки, Новоселівки та в районі населеного пункту Добропілля.

На оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Приморського.

Нагадаємо, триває 1667-й день повномасштабної війни в Україні.