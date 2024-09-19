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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього входить

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього входить
Основним напрямком поставок Німеччини є протиповітряна оборона, у тому числі зенітно-ракетний комплекс Patriot
фото: bundesregierung.de

Німеччина передала Україні військової допомоги на приблизно 5 мільярдів євро (2023 рік) та приблизно 1,6 мільярда євро (2022 рік)

Уряд Німеччини у четвер, 19 вересня, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги, який, серед іншого, містить танки Leopard, зенітні установки та безпілотники. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Новий пакет військової допомоги містить:

  • 22 танки Leopard 1 A5 з запчастинами (спільний проєкт з Данією);
  • 22 броньованих автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP);
  • п'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
  • один гусеничний всюдихід Warthog;
  • три зенітні установки Gepard із запчастинами;
  • два радіолокаційні радари TRML-4D;
  • 61 тис. снарядів 155-мм калібру;
  • 30 розвідувальних дронів Vector із запчастинами;
  • 20 розвіддронів RQ-35 Heidrun;
  • 20 безпілотних надводних апаратів;
  • 12 розвіддронів Songbird;
  • шість дронів Hornet XR;
  • три мостоукладальні танки Beaver із запчастинами;
  • одну інженерну броньовану машину Dachs із запчастинами;
  • шість машини розмінування Wisent 1;
  • матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
  • дві захисні системи AMPS для гелікоптерів;
  • два автомобілі для охорони кордону;
  • 112 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • вісім вантажівок Zetros;
  • 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами і затворами;
  • 1 млн патронів до вогнепальної зброї.

Також Німеччина має намір схвалити військову допомогу Україні на майже €400 мільйонів через погіршення ситуації на фронті.

Нагадаємо, радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван заявив, що його країна працює над суттєвим пакетом допомоги Україні, який планують оголосити до кінця цього місяця. Джейкоб Салліван нагадав, що у квітні 2024 року, США були стурбовані тим, що може статися крах лінії фронту. Однак Україні зміцнила оборону в багатьох критично важливих місцях та просунулася вперед.

До слова, президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду. Це вже 25-те постачання військової техніки від Гельсінкі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Фінляндії. Вартість нової партії оцінюють приблизно в €118 млн, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула €2,3 млрд.

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Теги: військова допомога Україна війна Німеччина

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