Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, шестеро поранені

Костянтинівка знову потрапила під артилерійський вогонь сьогодні вдень

Вадим Філашкін зауважив, що Костянтинівка – одне з найбільших постраждалих міст на Донеччині, ворог обстрілює його ледь не щодня

Щонайменше одна людина загинула і шестеро зазнали поранень внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Щонайменше одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто знову потрапило під артилерійський вогонь сьогодні вдень», – ідеться у повідомленні.

Росіяни влучили у житлову забудову: пошкоджено п'ять багатоповерхівок, приватний будинок, газогін, лінію електропередач і автомобіль.

Філашкін зауважив, що Костянтинівка – одне з найбільших постраждалих міст на Донеччині, ворог обстрілює його ледь не щодня.

Нагадаємо, операція Збройних сил України в Курській області має менше значення для російського керівництва, ніж просування окупаційних військ на Донеччині. Про це повідомляє The New York Times.

Основною метою Росії залишається захоплення українського Покровська в Донецькій області. Місто є важливим логістичним центром, і російські загарбники докладають максимум зусиль для його взяття, навіть ціною ослаблення своїх позицій на інших фронтах, зокрема в Курській області.

До слова, російські сили продовжують розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки.