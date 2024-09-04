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Нацбанк планує провести тестування е-гривні: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нацбанк планує провести тестування е-гривні: деталі
Е-гривня – це електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк
фото з відкритих джерел

Голова НБУ: Е-гривня не замінить паперову, а її використання буде добровільним

Національний банк України (НБУ) планує провести відкрите тестування з реальними користувачами та учасниками ринку для визначення доцільності широкомасштабного випуску е-гривні в Україні. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Пишний нагадав, що розробку е-гривні почали у 2016 році. У 2018 році відбувся перший пілотний проєкт, він був закритим, з обмеженим обсягом емісії, кількістю споживачів та операцій. Зараз же НБУ має намір провести відкритий пілот.

Голова НБУ запевнив, що е-гривня не замінить паперову, а її використання буде добровільним.

«Найперше, де її можуть використовувати, – в роздрібних платежах, особливо тих, які пов’язані з програмованістю платіжних операцій. Маю запевнити, що е-гривня буде доповненням до готівкової та безготівкової форми гривні, а не їх заміною. Користувачі зможуть самостійно, без обмежень обирати, як здійснювати розрахунки: готівковою гривнею чи безготівковою, в тому числі цифровою», – зазначив голова Нацбанку.

За його словами, під час розробки е-гривні Україна враховує світовий досвід, а ухвалювати рішення будуть зокрема з урахуванням результатів пілотного проєкту Digital euro, зважаючи на чітко визначений шлях України до ЄС.

Е-гривня – це електронна форма національної валюти. Вона може використовувати технологію блокчейна, але це не робить її криптовалютою. Такий тип електронної валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій шляхом відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу.

Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам та інструментам роздрібних платежів – готівковим, платіжним дорученням, платіжним карткам та електронним грошам.

Нагадаємо, ще в 2021 році НБУ визначив три варіанти використання е-гривні. Міністерство цифрової трансформації України та неприбуткова організація Stella Development Foundation (SDF), яка працює у сфері криптовалют, підписали меморандум про співпрацю. У його межах сторони працюватимуть над впровадженням віртуальних активів і цифрової валюти в Україні.

До слова, Національний банк України пропонує змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг».  Як пояснили в НБУ, це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій, інформує преслужба банку. Ця новина очікувано спровокувала обговорення у мережі. Люди як підтримували таке рішення, так і не розуміли його доцільності.

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Теги: Національний банк Меморандум гривня Україна Андрій Пишний пілот

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