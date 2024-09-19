Reuters: Німеччина готує екстрену допомогу Україні через погіршення на фронті

У 2024 році бюджет німецької допомоги Україні становив близько 8 млрд євро

Німецьке міністерство фінансів просить бюджетний комітет нижньої палати парламенту негайно схвалити додаткові витрати для Києва

Німеччина планує схвалити військову допомогу Україні у розмірі близько 397 мільйонів євро. Кошти мають бути виділені негайно через нібито погіршення ситуації на фронті. Про це повідомило Reuters.

«Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії», – йдеться в листі міністерства фінансів Німеччини.

Міністерство фінансів на прохання міноборони просить бюджетний комітет нижньої палати парламенту схвалити додаткові витрати.

«Незапланована потреба у розмірі близько 397 мільйонів євро, що виникла в результаті, конкретизувалася лише в останні кілька тижнів тією мірою, якою вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби», – сказано в листі.

Міністерство фінансів наголосило, що ця умова повинна бути виконана негайно, щоб заходи можна було реалізувати у 2024 році і вони могли вплинути на події на фронті цього року.

У 2024 році бюджет німецької допомоги Україні становив близько 8 млрд євро.

Нагадаємо, що українців, які постраждали внаслідок агресії Росії, і надалі лікуватимуть в Німеччині. Уряд ФРН виділив на це додаткові 50 млн євро.

До слова, канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде відправляти ЗСУ далекобійні ракети Taurus.