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Байден просить продовжити надання Україні допомоги на $5,8 млрд

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Байден просить продовжити надання Україні допомоги на $5,8 млрд
Адміністрація Байдена використала президентські повноваження, щоб швидко доставити зброю в Україну
фото з відкритих джерел

Адміністрація Байдена скористалася президентськими повноваженнями для швидкої передачі зброї Україні безпосередньо зі складів Міністерства оборони США

Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу США з проханням продовжити президентські повноваження (PDA). Це дозволило б продовжити постачання військової допомоги Україні після закінчення фінансового року у вересні. Про це повідомляє The Hill.

«У нас залишилося $5,9 млрд в Управлінні президента України зі скорочення; усі, крім $100 млн, з яких закінчуються наприкінці фінансового року», – сказав речник Пентагону Пет Райдер.

Видання пише, що адміністрація Байдена скористалася президентськими повноваженнями для швидкої передачі зброї Україні безпосередньо зі складів Міністерства оборони США. Виділені Конгресом кошти спрямовуються на оцінку переданого Україні військового обладнання та поповнення американських запасів. Щоб уникнути критичного зниження запасів Пентагону та дати час на їхнє відновлення, допомогу Україні надають поетапно – партіями на сотні мільйонів доларів.

Як повідомляє The Hill, якщо Конгрес схвалить запит Байдена на $5,8 мільярда, це дозволить Білому дому продовжувати надсилати Україні військову допомогу невеликими траншами кілька разів на місяць.

Представник Конгресу пояснив виданню, що адміністрація Байдена може також оголосити про виділення Україні 5,8 мільярда доларів до 1 жовтня, а вже протягом решти року поступово відправляти обладнання. Однак цей варіант менш привабливий.

Як повідомлялося, наприкінці липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до $200 млн за програмою спеціальних президентських повноважень.

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Теги: Джозеф Байден військова допомога гуманітарна допомога Україна війна ЗСУ

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