Уночі окупанти атакували район острова Зміїний: деталі

РФ випустила в район острова Зміїний чотири ракети

Російські військові випустили в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22

Уночі 24 серпня РФ дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 атакувала південь України. Про це повідомляють Повітряні сили України.

«Уночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22», – йдеться у повідомленні.

Також Повітряні сили зазначають, що ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині.

До слова, у Воронезькій області Росії введений режим надзвичайної ситуації після нічної атаки. Там спалахнула масштабна пожежа, продовжується детонація.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 серпня у Воронезькій області Росії внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа, що призвела до серії вибухів на військовому складі з боєприпасами.