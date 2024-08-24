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Уночі окупанти атакували район острова Зміїний: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уночі окупанти атакували район острова Зміїний: деталі
РФ випустила в район острова Зміїний чотири ракети
фото: Суспільне

Російські військові випустили в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22

Уночі 24 серпня РФ дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 атакувала південь України. Про це повідомляють Повітряні сили України. 

«Уночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22», – йдеться у повідомленні.

Також Повітряні сили зазначають, що ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині.

До слова, у Воронезькій області Росії введений режим надзвичайної ситуації після нічної атаки. Там спалахнула масштабна пожежа, продовжується детонація. 

Як повідомлялося, у ніч проти 24 серпня у Воронезькій області Росії внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа, що призвела до серії вибухів на військовому складі з боєприпасами. 

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Теги: росія окупанти Чорне море війна Одещина Україна ракета російська ракета

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