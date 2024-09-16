Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, коли Данія передасть Україні наступну партію F-16

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли Данія передасть Україні наступну партію F-16
F-16AM (Block 20 MLU) Королівських ПС Данії
фото: Wim Sonneveld.

Данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен е уточнив кількість або конкретні терміни поставки літаків через необхідність «оперативної безпеки»

Данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що до кінця цього року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16. Про це повідомляє DW із посиланням на данське інформагентство Ritzau.

«Данія поставить сюди додаткову кількість літаків F-16 у другій половині 2024 року», – сказав глава міністерства оборони Данії.

Поульсен не уточнив кількість або конкретні терміни поставки літаків через необхідність «оперативної безпеки». 

Зазначається, що перші F-16 Данія передала Україні на початку серпня, тоді як загалом Копенгаген зобов’язався поставити Києву 19 таких винищувачів. 

Нагадаємо, у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times із покликанням на ряд американських посадовців. Видання звернуло увагу, що президент Володимир Зеленський у своєму сьогоднішньому повідомленні про прибуття F-16 не вказав їхню кількість і не уточнив, чи виконували вони вже бойові завдання в Україні.

Американський посадовець на умовах анонімності розповів, що шестеро пілотів здійснюють випробувальні польоти на стількох же літаках у «незаперечному» повітряному просторі України. За його словами, українські льотчики звикають до операцій у невеликих масштабах і ще не брали участі у боях.

До слова, Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29, але тільки після того, як отримає більш сучасну заміну. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Wirtualna Polska. Голова польського Міноборони сказав, що розуміє прохання президента Володимира Зеленського щодо передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29, але підкреслив, що Польща ухвалює рішення через призму своєї безпеки й уже зробила для України все, що могла.

Читайте також:

Теги: міністр Міноборони Данія літак Україна військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи наважиться Альянс збивати російські ракети ще в українському небі?
Чи наважиться НАТО збивати ракети над Україною?
3 вересня, 10:00
Мішель Барньє від правоцентристської партії Les Républicains став найстаршим главою уряду сучасної Франції
Новий прем’єр Франції. Про що варто знати українським журналістам Союзники
10 вересня, 06:05
Путін дав завдання своїй армії повернути Курськ, не знімаючи сили з ключових ділянок на Донбасі
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
20 серпня, 14:57
Керченський міст все ще є законною ціллю ЗСУ
Американський генерал пояснив, чому підрив Кримського мосту неминучий
20 серпня, 11:14
Один з ударів росіян припав по центральній частині Харкова
Обстріл Харкова та перше золото України на Паралімпіаді-2024. Головне за 30 серпня
30 серпня, 21:00
Посол КНР у Росії Чжан Ханьхуей повідомив, що Сі Цзіньпін має намір прибути на саміт у Казані, запланованого на 22–24 жовтня
Колапс платежів між РФ та Китаєм: Путін вмовляє Сі Цзіньпіна про зустріч
4 вересня, 18:02
Британія надасть Україні ракети для захисту від російських дронів
Британія надасть Україні ракети для захисту від російських дронів
6 вересня, 05:35
Якщо сьогодні вже опало листя на вербі – чекайте на ранню зиму
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 вересня, 00:05
Грант Шеппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс і Борис Джонсон попередили Стармера, що затримка «підбадьорить» Володимира Путіна
«Немає підстав для зволікань»: ексміністри Британії просять дозволити Україні бити по РФ
Вчора, 05:22

Політика

Стало відомо, коли Данія передасть Україні наступну партію F-16
Стало відомо, коли Данія передасть Україні наступну партію F-16
Україна наступного тижня представить союзникам план перемоги – Зеленський
Україна наступного тижня представить союзникам план перемоги – Зеленський
Зеленський провів Ставку: обговорили чотири важливих питання
Зеленський провів Ставку: обговорили чотири важливих питання
Парламентський комітет підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років
Парламентський комітет підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років
Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів ЗСУ
Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів ЗСУ
Голова Конотопа, атакованого Росією, звернувся до депутатів Верховної Ради
Голова Конотопа, атакованого Росією, звернувся до депутатів Верховної Ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
27K
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
26K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
23K
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Сьогодні, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua