Стало відомо, коли Данія передасть Україні наступну партію F-16

Данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен е уточнив кількість або конкретні терміни поставки літаків через необхідність «оперативної безпеки»

Данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що до кінця цього року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16. Про це повідомляє DW із посиланням на данське інформагентство Ritzau.

«Данія поставить сюди додаткову кількість літаків F-16 у другій половині 2024 року», – сказав глава міністерства оборони Данії.

Поульсен не уточнив кількість або конкретні терміни поставки літаків через необхідність «оперативної безпеки».

Зазначається, що перші F-16 Данія передала Україні на початку серпня, тоді як загалом Копенгаген зобов’язався поставити Києву 19 таких винищувачів.

Нагадаємо, у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times із покликанням на ряд американських посадовців. Видання звернуло увагу, що президент Володимир Зеленський у своєму сьогоднішньому повідомленні про прибуття F-16 не вказав їхню кількість і не уточнив, чи виконували вони вже бойові завдання в Україні.

Американський посадовець на умовах анонімності розповів, що шестеро пілотів здійснюють випробувальні польоти на стількох же літаках у «незаперечному» повітряному просторі України. За його словами, українські льотчики звикають до операцій у невеликих масштабах і ще не брали участі у боях.

До слова, Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29, але тільки після того, як отримає більш сучасну заміну. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Wirtualna Polska. Голова польського Міноборони сказав, що розуміє прохання президента Володимира Зеленського щодо передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29, але підкреслив, що Польща ухвалює рішення через призму своєї безпеки й уже зробила для України все, що могла.