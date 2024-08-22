Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина розслідує можливу причетність Росії до польотів дронів над АЕС – Bild

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Німеччина розслідує можливу причетність Росії до польотів дронів над АЕС – Bild
Над виведеною з експлуатації атомною електростанцією у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники
фото: Bild

 Кілька, ймовірно російських, безпілотників були помічені над найбільшим промисловим парком у землі Шлезвіг-Гольштейні та атомною електростанцією

Прокуратура міста Фленсбург розпочала розслідування після неодноразових польотів безпілотників над промисловою зоною в землі Шлезвіг-Гольштейн. Дрони пролітали на високій швидкості над територією, де розташована зупинена атомна електростанція, термінал СПГ та хімічні заводи. Про це пише Bild.

За інформацією видання BILD, останній такий політ було зафіксовано 22 серпня, що змусило поліцію Шлезвіг-Гольштейна привести частину своїх співробітників у стан підвищеної готовності. Ще один безпілотник, який летів зі швидкістю понад 100 км/год, був помічений над атомною електростанцією пізно ввечері 20 серпня. У внутрішньому звіті поліції зазначено, що «безпольотну зону було порушено кілька разів», ймовірно, військовим безпілотником.

«Прокуратура Фленсбурга підтверджує порушення попередньої справи за підозрою в агентурній діяльності з метою саботажу у зв'язку з неодноразовими польотами безпілотників над найважливішими об'єктами інфраструктури в Шлезвіг-Гольштейні», – заявив BILD старший прокурор Бернд Вінтерфельд.

За даними видання, польоти безпілотників у районі атомної електростанції фіксуються з 8 серпня цього року. За попередньою версією, їх можуть запускати російські агенти з суден у Північному морі.

Співробітники Служби державної безпеки ФРН припускають, що це російські безпілотники, які використовуються з диверсійною метою. Фахівці схиляються до того, що невідомі безпілотники – це БПЛА «Орлан-10» , які мають радіус дії від 500 до 600 кілометрів і літають зі швидкістю понад 100 км/год.

Нагадаємо, вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс.

Також Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України

Читайте також: Німеччина відреагувала на бої у Курській області 
Теги: Німеччина прокуратура безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони Росії заявило про нічну атаку безпілотників на Крим та дві області
Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Крим
25 липня, 09:10
Європейці хочуть спростити працевлаштування працівників
«Tinder для робочих місць»: у Німеччині з'явиться нова схема працевлаштування
25 липня, 12:15
Унаслідок атаки окупантів у Києві немає жертв та руйнувань
Наймасованіша дронова атака на Київ. Деталі від влади
31 липня, 08:17
Чалий прокоментував знайдені уламки безпілотника біля Румунії
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
1 серпня, 10:13
Українські БпЛА завдають великої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим обʼєктам у РФ
Україна вперше запустила за місяць більше ударних дронів, ніж РФ – Forbes
1 серпня, 23:27
Влада Курської області повідомила про збиття 26 безпілотників
Гучна ніч у Курську: росіяни повідомляють, що ЗСУ нібито проникли в область
6 серпня, 11:04
ЗМІ поширили інформацію про те, що Берлін не планує виділяти допомогу Києву з 2025 року
Берлін припиняє військову допомогу Україні? Заява мінфіну Німеччини
18 серпня, 10:21
За словами Лешана, градус емоційної підтримки українців у Німеччині трохи знизився
Доброволець, який проходить лікування у Німеччині, дорікнув українським біженцям
20 серпня, 14:26
У Харків знову чути вибухи
У Харкові пролунав вибух
Вчора, 22:18

Соціум

Курський прорив не змусив Росію перекидати війська з Донбасу – Bloomberg
Курський прорив не змусив Росію перекидати війська з Донбасу – Bloomberg
Німеччина розслідує можливу причетність Росії до польотів дронів над АЕС – Bild
Німеччина розслідує можливу причетність Росії до польотів дронів над АЕС – Bild
Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо
Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо
Удар по порту «Кавказ»: що відомо про затонулий пором
Удар по порту «Кавказ»: що відомо про затонулий пором
У Польщі впав об'єкт, на якому були російські надписи
У Польщі впав об'єкт, на якому були російські надписи
Чи впала підтримка українців в Ізраїлі? Дипломат пояснив ситуацію
Чи впала підтримка українців в Ізраїлі? Дипломат пояснив ситуацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
22K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
19K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
17K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
15K
Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні
14K
Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua