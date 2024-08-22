Німеччина розслідує можливу причетність Росії до польотів дронів над АЕС – Bild

Над виведеною з експлуатації атомною електростанцією у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники

Кілька, ймовірно російських, безпілотників були помічені над найбільшим промисловим парком у землі Шлезвіг-Гольштейні та атомною електростанцією

Прокуратура міста Фленсбург розпочала розслідування після неодноразових польотів безпілотників над промисловою зоною в землі Шлезвіг-Гольштейн. Дрони пролітали на високій швидкості над територією, де розташована зупинена атомна електростанція, термінал СПГ та хімічні заводи. Про це пише Bild.

За інформацією видання BILD, останній такий політ було зафіксовано 22 серпня, що змусило поліцію Шлезвіг-Гольштейна привести частину своїх співробітників у стан підвищеної готовності. Ще один безпілотник, який летів зі швидкістю понад 100 км/год, був помічений над атомною електростанцією пізно ввечері 20 серпня. У внутрішньому звіті поліції зазначено, що «безпольотну зону було порушено кілька разів», ймовірно, військовим безпілотником.

«Прокуратура Фленсбурга підтверджує порушення попередньої справи за підозрою в агентурній діяльності з метою саботажу у зв'язку з неодноразовими польотами безпілотників над найважливішими об'єктами інфраструктури в Шлезвіг-Гольштейні», – заявив BILD старший прокурор Бернд Вінтерфельд.

За даними видання, польоти безпілотників у районі атомної електростанції фіксуються з 8 серпня цього року. За попередньою версією, їх можуть запускати російські агенти з суден у Північному морі.

Співробітники Служби державної безпеки ФРН припускають, що це російські безпілотники, які використовуються з диверсійною метою. Фахівці схиляються до того, що невідомі безпілотники – це БПЛА «Орлан-10» , які мають радіус дії від 500 до 600 кілометрів і літають зі швидкістю понад 100 км/год.

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