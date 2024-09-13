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Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на €118 млн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на €118 млн
Подробиць про зміст, терміни і способи доставки допомоги не розкривають із міркувань безпеки 
фото з відкритих джерел

Вартість нової партії оцінюють приблизно в €118 млн, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула €2,3 млрд.

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду. Це вже 25-те постачання військової техніки від Гельсінкі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Фінляндії.    

Вартість нової партії оцінюють приблизно в €118 млн, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула €2,3 млрд.

«Військова ситуація в Україні залишається серйозною. Фінляндія, як і обіцяла, продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше послання партнерам - не здаватися», - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Подробиць про зміст, терміни і способи доставки допомоги не розкривають із міркувань безпеки.

Нагадаємо, Фінляндія, яка приєдналася до НАТО минулого року, відмовилася розміщувати ядерну зброю на своїй території, про це заявив у програмі «Година з президентом» на Radio Suomi глава держави Олександр Стубб. За його словами, Гельсінкі не висували попередніх умов під час подання заявки на членство в Альянсі.

Раніше повідомлялося, що НАТО розгорне біля російського кордону бронетанкову бригаду. Для захисту Фінляндії країни НАТО створюють підрозділ сухопутних військ, який називається англійською абревіатурою FLF (Forward Land Forces). Про це пише газета Iltalehti. За даними видання, військовий контингент Північноатлантичного альянсу чисельністю від чотирьох до п'яти тисяч людей розмістять у місті Міккелі у Фінляндії.

До слова, на початку серпня Фінляндія виділила додаткові 2 мільйони євро на допомогу українським пенсіонерам, які проживають у зонах активних або можливих бойових дій. Кошти будуть надаватися у вигляді надбавок до пенсій через проєкт Всесвітньої продовольчої програми ООН, який діє з серпня минулого року.  Про це інформує Мінреінтеграції. 

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Теги: міністр війна Фінляндія Україна військова допомога

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