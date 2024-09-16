Міноборони спростить процес видачі повісток: деталі

Наразі повістки виписують вручну, роздруковують, підписують і лише потім розносять поштою за адресами військовозобов'язаних

Повістки відправлятимуться на централізованій пункт друку, а звідти – в «Укрпошту», яка і буде їх доставляти адресатам

Міністерство оборони працює над автоматизацією видачі повісток від територіальних центрів комплектування. Так, повістки планують генерувати в реєстрі «Оберіг» та доставляти через «Укрпошту». Про це заявив начальник Управління інформаційних технологій відомства Олег Берестовий.

Як каже чиновник, наразі процес виписування повісток відбувається так – документи виписують вручну, роздруковують, а потім у величезних кількостях надходять начальнику ТЦК, який має підписувати їх і ставити печатку. І лише після цього повістки розносять за адресами військовозобов'язаних.

«Ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі «Оберіг», підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК», – сказав Берестовий.

За словами урядовця, повістки відправлятимуться на централізованій пункт друку, а звідти – в «Укрпошту», яка і буде їх доставляти адресатам.

«А в нас буде інформація, де повістка перебуває: чи її доставили, чи ні, чи десь загублено, скільки часу на доставку пішло», – підсумував Берестовий.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки тепер можуть бути на бланку із гербовою печаткою або формуватися Єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

До слова, Кабінет міністрів уточнив вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, а також механізм їх перевірки та надсилання.