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Німеччина відправить свої батареї ППО Patriot в Україну – WP

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Німеччина відправить свої батареї ППО Patriot в Україну – WP
Німеччина передасть Україні Patriot
фото: Мілітарний

Для компенсації своїх втрат Берлін придбає нові комплекси Patriot в США

Німеччина погодилася передати Україні додаткові батареї протиповітряної оборони Patriot, проте сам процес постачання може затягнутися на місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав союзників надати більше систем Patriot для посилення повітряного захисту. Хоча адміністрація Джо Байдена передала кілька таких установок, подальше постачання було тимчасово зупинене через побоювання Пентагону, що це може послабити обороноздатність самих США.

Німеччина погодилася передати Україні власні системи Patriot. Як повідомив американський чиновник на умовах анонімності, для компенсації цих втрат Берлін придбає нові комплекси в США.

14 липня до Вашингтона з візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус для обговорення деталей угоди. За його словами, рішення про постачання двох систем Patriot Україні очікується найближчими днями або тижнями. Водночас, як зазначив міністр, доставка першої системи може зайняти кілька місяців.

Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна відіграватиме вирішальну роль у забезпеченні України системами протиповітряної оборони Patriot. 

«Президент Трамп виступив із важливою ініціативою: США нададуть Україні озброєння за умови, що європейські партнери візьмуть на себе фінансування», – написав Мерц.

Він зазначив, що неодноразово обговорював це питання з американським лідером останніми днями.

«Я запевнив його, що Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми діємо в наших власних інтересах», – наголосив канцлер.

Мерц також додав, що системи Patriot стануть важливим інструментом для захисту України від російських ракетних атак, а також засобом посилення тиску на Москву з метою змусити її погодитися на мирні переговори.

Раніше ми писали, що Україна може отримати американські ракети великої дальності, здатні вражати цілі вглиб території Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Під час спільного брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передадуть своїм союзникам найсучасніше військове обладнання на мільярди доларів. Водночас фінансування закупівель мають забезпечити самі країни.

Також президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом – обговорили спільні кроки щодо встановлення миру, передає «Главком».

Зеленський розповів, що провів дуже хорошу розмову з Трампом та подякував йому за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом для зупинення вбивств та встановлення справедливого миру. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«Багато людей поїхали, але багато хто залишився. Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…» – сказав президент США.

Теги: США Німеччина Patriot Борис Пісторіус

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