Politico: Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакету підтримки

Перша військова допомога Україні від адміністрації була надана після спірного рішення призупинити постачання озброєнь до Києва

Президент США Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Новий пакет озброєнь підкреслить внутрішні розбіжності адміністрації щодо допомоги Україні, оскільки її боротьба з Росією триває вже третій рік», – зазначає видання.



Politico пише, що кошти надійдуть з фонду, схваленого Конгресом минулого року за часів президента Джо Байдена, який дозволяє Міністерству оборони вилучати зброю з арсеналів американської армії для України.

«Фонд, відомий як президентський дозвіл на скорочення військових ресурсів, досі містить близько $3,8 млрд», йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, агентство Reuters спочатку повідомило, що адміністрація розглядає можливість надання нової допомоги.

Джерела Reuters повідомили, що адміністрація Трампа передасть Україні озброєння з американських складів у межах повноважень президента США щодо вилучення озброєнь

Зазначається, що Штати можуть передати Києву зброї на суму майже $300 млн.

Як стало відомо, комітет Сенату з питань збройних сил США схвалив оборонний бюджет, який передбачає $500 млн допомоги Україні. Документ розглядатиме Конгрес упродовж наступних місяців.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над новим постачанням зброї та її виробництвом. За всіма доповідями – постачання військової допомоги з боку Сполучених Штатів відновлено.

Тим часом сенатори-республіканці заявили, що призупинення допомоги Україні свідчить про проблеми на рівні координації між Білим домом і Пентагоном. Вони вимагають детально проаналізувати рішення міністра оборони США Піта Гегсета.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Раніше Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї.

До слова, глава США погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах.